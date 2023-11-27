У меня ничего не получится, я не достаточно храбр - есть 12 тайных признаков характера, которые убедят, что вы сильнее, чем думаете.

Война в Украине сопровождается тяжелыми испытаниями: ее "к себе домой" никто из украинцев не звал, но теперь наша нация каждый день преодолевает вызовы, связанные с этой бедой.

"У меня ничего не получится, я недостаточно храбр", - такие мысли, к сожалению, возникали у многих из нас на протяжении двух последних "военных" лет. Поверить в себя снова, вдохнуть жизнь полной грудью, когда твой мир "умирает", трудно. Но есть 12 тайных черт характера, способных помочь понять, что мы можем в своей жизни "всё" и даже более, чем "всё". Детали о чертах, присущих "сильному" человеку, упоминал портал HackSpirit. Оказывается, каждая из них - о современном украинце, который переживает войну с Россией.

12 черт в пользу того, что у вас сильный характер

1. Стойкость, несмотря на боль от войны. Украинцы уже успели "наесться власть" трудными временами благодаря действиям России. Для многих каждый день - это уже ежедневный вызов: мы должны жить дальше, несмотря на потерю близких, родного дома, исходить из обстоятельств, в которых ставит нас эта война. Трудно сохранять "стойкость" в такие времена, но на этом сейчас держится наша нация. Если вы все еще находите в себе улыбку в моменты горя, не теряете чувства надежды и веры - вы сильны, даже если иногда позволяет себе "слабину". Эта кровавая война - ступенька для роста личностной силы и успеха.

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2) Вы самодисциплинированны - никакая воздушная тревога этого не нарушит. Самодисциплина - это очень важное свойство человека. Не все могли придерживаться ее и при "мирной" жизни, а теперь, в состоянии постоянного стресса, это еще труднее. Но все же необходимо выполнять ваши личные ежедневные ритуалы: завтрак, какая-то физическая активность, время для своего хобби, близких. Война "учит", что "завтра" может не быть, но это не значит, что ваше "сегодня" должно сопровождаться хаосом. Никакие провокации России не должны нарушать ваш ритм жизни больше, чем уже это сделали постоянными тревогами и обстрелами.

3. Храбрость - черта, которая уже есть в ДНК украинцев. Столкнуться с ужасом войны лицом к лицу. Спасаться из-под обстрелов, держать Украину в сердце во время оккупации, ожидая ВСУ в окружении "шакалов", отпускать своего мужчину или сына на войну, понимая, что он может не вернуться больше домой - есть множество примеров "бессознательной" смелости украинцев. Она есть почти в каждом нашем действии сегодня.

4) Вы настоящие, ваша "душа" неизменна. Конечно, иногда у каждого из нас "гуляют" плохие мысли в сознании. Это нормально, когда нация сталкивается с таким уровнем насилия со стороны агрессора. Поэтому желать "зла" тому, кто тебя обижает, делает больной - на уровне нормальной психологической реакции. Ваша "настоящесть" все равно остается при вас, она в вашей душе. Тем более, что война "раскрывает" все лица и многие открывают в себе эту "настоящесть" заново - в волонтерстве, другом уровне восприятия чувств, в состоянии помогать и поддерживать тех, кто даже тебе не знаком.

5) Вы упорны, а победа - это труд. Пока военные реализуют этот труд на фронте, украинцы в тылу также доказывают это другими проявлениями упорства. Как уже упоминалось, тысячи людей донатят и волонтерят в пользу ВСУ, на помощь пострадавшим от войны и тому подобное. Это требует от нас прилагать еще больше усилий в жизни - кто-то пытается больше заработать, у кого-то, вдобавок к работе, еще хватает сил делать грелки или плести маскировочные сетки для военных. Так или иначе, война заставила нас быть упорными. И это тоже является одной из составляющих сильного характера.

6. Умение адаптироваться под обстоятельства - новый "скилл" украинцев. Никто в мире не скажет, что украинцы этого не умеют. Кто-то потерял дом, кто-то работу, кому-то пришлось переехать в другую страну. Многие из нас адаптируют свою жизнь под реалии этой войны. Мы сильны, потому что уже "адаптивны".

7. Несломленные и открыты к новому. В тему к "адаптации" - умение открывать и воспринимать что-то новое в жизни - это также о"сильном человеке". Новые идеи, новый взгляд на каждый день, переоценка событий, переезды, общение с новым кругом лиц, компания "несломленных" с общим термосом чая в бомбоубежище - если знакомы эти явления, упомянутая черта "о вас".

8) Вы знаете, что такое "справедливость", потому что уже испытали боль от "несправедливости". В начале полномасштабной войны, и до сих пор, многие называют эту войну "несправедливой" в отношении народа и населения Украины. "За что это мне и моей стране?", - общий гипотетический вопрос всей нации к Владимиру Путину. Украинцы - "справедливое" общество, потому что знают, каково это, страдать от "несправедливости".

9. Война вызывает "парадокс" оптимизма. Казалось бы, невозможно испытывать моменты счастья во время войны. Но большинство украинцев на это способны и не должны из-за этого стесняться. Как еще выдержать эту войну и одержать победу над Россией? Стать еще больше "несчастным", чем уже есть? Должна ли наша нация меряться "горечью" этой чаши друг с другом? Конечно, нет. Поэтому, если вы стараетесь чувствовать счастье и быть счастливым в этот страшный исторический период - у вас "сильный" характер.

10. Вы честны к себе, к другим - без этого на войне никак. Ценность честности и ее "благочестивость" приобрела особенно актуальное значение для украинцев. Нельзя быть "нечестным"под пулями, нельзя быть "нечестным", когда делаешь сбор на технику для военных. Да, это может звучать "идеалистично" и разных мошенников во все времена будет хватать, но ядро украинской нации - "честное". Украинцы знают, какую могут заплатить цену за обратную "нечестность".

11. Вы прощаете там, где это невозможно. Не все могут простить боль, которую нам причинил враг. Простить смерть родных тому оккупанту, который запустил очередную боеголовку по Украине где-то там, из Курской области. И этого сейчас от украинцев никто не требует. Но суметь по-настоящему простить - большая редкость, свидетельствующая о вашей "силе". Простить - не значит забыть или смириться.

12) Решимость тогда, когда надо. Мы уже упоминали о храбрости. Но, на ряду с ней, последнюю чертой "силы" является и решительность. Ехать в никуда, собрать сумки, схватить детей и бежать от "родного" места, которое уничтожает обстрелами Россия. Это требует решимости. Жить дальше во время войны требует решимости, не примириться, а бороться каждый день - требует решимости. Сегодня вся наша жизнь в состоянии войны - о "решимости", как и другие 11 черт характера, свидетельствующих о "силе" человека.

8 черт в пользу того, что у вас есть внутренний стержень

Также не все люди догадываются, какой на самом деле имеют внутренний "стержень" внутри. Мы привыкли в 21 веке искать в себе одни "минусы" и даже не подозреваем, что наша психика невероятно устойчива.

Есть 8 признаков, свидетельствующих в пользу того, что у вас сильный внутренний стержень, несмотря на все "но", которые могут возникать у вас в голове.

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