Я слаб, я не могу пройти через это - 8 тайных признаков характера, которые убедят, что это не так.

Иногда определенные события жизни, окружение или травматический опыт заставляют человека потерять веру в себя. "Я такой слабый. Я не думаю, что смогу пройти через это" - эти фразы, вероятно, каждому из нас когда-то тайком подбрасывало сознание.

Часто, люди даже не подозревают, какую большую внутреннюю силу несут в себе. Большинство из нас не привыкло искать в своем характере что-то хорошее, зато склонность к самокритике и ежедневные гонки с самим с собой: своими "пороками", желаниями, склонностями - это все человек 21 века умеет ежедневно "преодолевать" уж слишком хорошо. Есть 8 признаков, свидетельствующих в пользу того, что вы имеете сильный внутренний стержень, несмотря на все те "минусы", которые можете искать сами в себе. Подробнее о них упоминает HackSpirit.

8 признаков того, что у вас есть внутренний стержень

1. Вы берете на себя ответственность за свои действия. Это утверждение может показаться слишком "простым". Но если более подробно проанализировать жизнь и события, которые вас окружают, вы можете внезапно обнаружить, что это свойство доступно не всем. Некоторые люди склонны искать проблемы в других, "идти по жизни легко", несмотря на людей и обстоятельства, через которые переступают. Со стороны может складываться обманчивое впечатление, что именно они - те "сильные" люди. Но на самом деле внутренне стойкий человек никогда так не поступит. Он всегда признает собственно ошибку, извинится за какие-то свои неправильные действия, будет нести ответственность до конца за то, за что поручился. Мы не всегда можем контролировать свою жизнь на 100%, но всегда именно мы выбираем направление, по которому ее проживаем.

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2) Вы знаете, когда отпустить. Как уже упоминалось, не все в нашей жизни складывается именно так, как мы того хотим. Мы не выбираем страну, в которой рождаемся, базовое социальное положение, не можем повлиять на то, пойдет ли сегодня дождь и тому подобное. Но желание контролировать все и быть за что-то ответственным - разные вещи. Не надо зацикливаться на мелочах, позволять, чтобы тревога переполняла собой мысли. Если вы способны поставить такую "панику" на паузу, смириться с какой-то мелочью и жить дальше - это ваша сила. Позволяйте себе быть собой. Хотите - плачьте, хотите - смейтесь. Позвольте себе быть таким, каким вы себя чувствуете в этот момент. Но помните, что отпускать обстоятельства, которые нам неподвластны - это искусство самоконтроля. К нему следует стремиться.

3) Сложные времена - это вызов, который делает из вас "сталь". Ни одно жизненное испытание нельзя до конца постичь без "царапин" - отпечатков, которые остаются в нашем сознании на уровне пережитого опыта. Если вы в сложной ситуации и начинаете терять веру в себя - измените точку зрения. Да, это может быть очень сложно, настолько, что дни могут казаться "ночью". Но если верить в то, что каждое завтра будет лучше, потому что вы - это вы, то можно не только справиться с плохими временами. Следующие гипотетические жизненные вызовы уже будут казаться не такими "страшными", потому что вы уже видели и чувствовали что-то похожее. У вас к этому уже сформировались "железные нервы".

4) Вы не подавляете свои эмоции. Ошибочно считать, что по-настоящему сильные люди никогда не плачут, не испытывают скорби, отчаяния, не знают, что такое потери. Правда в том, что самые сильные люди как раз те, кто не боится показывать чувства. Они не стыдятся своей уязвимости. А наоборот, принимают ее.

5) Вы не позволяете навязчивым мыслям травить себя. Неуверенность в себе часто провоцирует зеркальную реакцию. Например: "Что, если мой партнер меня больше не любит?"; "Что, если я недостаточно талантлив?"; "Что, если я потеряю все, над чем так усердно работал?" и тому подобное. Эти сомнения могут иногда возникать у всех. Однако психическая сила определяется не тем, что вы сомневаетесь в себе, а тем, какую власть вы позволяете этим сомнениям взять над собой. В конце концов, мысли - это всего лишь мысли. Вы даете им "жизнь" лишь тогда, когда сосредотачиваетесь на них и превращаете их во что-то большее.

6) Вы пытаетесь создать свои собственные смыслы жизни. Жизнь по сути "бессмысленна". Мы не знаем, почему мы здесь. Мы не знаем, есть ли у нас какая-то внутренняя цель или все наше существование - просто счастливое стечение обстоятельств. Но пока вы здесь, вы можете создать свой собственный смысл. То, что вы следуете за своими мечтами, что вы стремитесь узнать больше о мире и о себе, что вы не ставите крест на себе, даже если становится трудно. Это означает, что вы наполняете жизнь смыслами. Это означает, что вы сильнее, чем думаете.

7) Вы умеете вовремя делать себе "поблажки". Нелегко оставаться дисциплинированным. У всех бывают срывы. Если каждый день лишь давить на себя, то однажды ваша душевная "веревка" может оборваться. Вот почему психологически сильные люди подходят к самосовершенствованию с осторожностью. Не надо за один день превращать себя в другого человека, пытаясь перестроить сознание под "10 новых привычек". Если что-то не нравится в себе, самосовершенствуйтесь шаг за шагом. Не бойтесь расслабиться в какой-то момент. Цените себя, свое тело, свою жизнь. Только от вас самих зависит, каким будет день - в негативных мыслях или в счастье - вместе со всеми "плюсами" и "минусами".

8) Вы не ориентируетесь на мнения других - вы уже достойны любви, без оговорок. Внешнее одобрение, мнения знакомых и не знакомых людей о вас, постоянное состязание за чью-то похвалу или любовь - это бессмысленный путь. Никто не запрещает вам воплощать какие-то собственные амбиции. Но человек "сильный" знает, что он уже любим и достоин хорошего отношения и уважения от других. Здесь никаких "но" быть не может.

В конце концов, чтобы быть "сильным", не обязательно принимать большие вызовы, выигрывать блестящие медали или делать что-то впечатляющее. То, что вы можете принять себя таким, какой вы есть сейчас... Вот, в чем заключается истинное могущество души.

15 моментов, свидетельствующих, что перед вами "лжец"

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