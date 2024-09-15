Древнейшие письменные упоминания о мылоподобных веществах датируются около 2500 годом до нашей эры.

В современном мире невозможно представить свою жизнь без принятия душа с душистым мылом или другими средствами для тела. Однако как люди мылись до изобретения современного мыла? Это вещество имеет достаточно простую формулу, однако долгую историю, пишет Live Science.

На протяжении веков вода была главным средством для купания. К примеру, в цивилизации долины Инда - культуре, которая процветала на территории современных Пакистана, Индии и Афганистана с 2600 по 1900 годы до нашей эры - Большая баня в Мохенджо-Даро считается одной из первых общественных бань для принятия паровых ванн.

По словам историка из Университета штата Миссисипи Джудит Риднер, до того, как мыло стало основным средством личной гигиены, "было много людей, которые очень плохо пахли".

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Несмотря на то, что современные рецептуры мыла имеют много дополнительных ингредиентов, базовое мыло - это простая смесь, которая состоит из соли жирной кислоты, а именно сочетание щелочи - водорастворимого соединения и жира, отмечает химик из Университета штата Олбани Кристин Конколь.

"Эта базовая формула была ключевой для допотопного мыла в древних цивилизациях. Растения, желчь животных, масла и отшелушиватели, такие как песок и древесная зола, были основными ингредиентами этих ранних моющих средств", - объяснили в Live Science.

Однако историкам сложно отследить древние формы мыла из-за одного серьезного препятствия.

"Мыло деградирует. Мы можем использовать химическое датирование и археологию, но для этого нужно, чтобы образцы сохранились с момента их первого производства до наших дней", - сказала химик-историк из Университета штата Северная Дакота Сет Расмуссен.

В издании добавляют, что древнейшие письменные упоминания о мылоподобных веществах датируются около 2500 годом до нашей эры в Месопотамии. Глиняные таблички свидетельствуют о том, что шумеры использовали воду и карбонат натрия - порошкообразную соль, к примеру, из растительной золы - для очистки, а пиво и горячую воду использовали для промывания ран.

"Через несколько сотен лет в Аккадской империи в Месопотамии использовали смесь растений, таких как финиковая пальма, сосновая шишка и кустарниковое растение под названием тамариск. Такая смесь соответствует основным ингредиентам современного мыла: щелочь, например, тамариск, масло, например, финиковая пальма, и абразив, например, сосновая шишка", - рассказали Конколь и Расмуссен в своей статье о мыле в древности.

Джудит Риднер говорит, что на самом деле нет большой разницы между современным мылом и древним. Конколь считает, что люди, скорее всего, создали мыло непреднамеренно.

"Например, очистка жирной сковородки растительным пеплом на высоком огне могла привести к образованию мыла, так же как и кипячение животных жиров с древесной золой", - добавляют в материале.

В то же время древние греки и римляне имели немного другой подход к купанию. После ополаскивания в воде они наносили на себя ароматические оливковые масла. После чего они использовали изогнутый инструмент, который назывался стригил, чтобы соскрести остатки грязи. Однако Расмуссен считает, что это могла быть не столько техника очистки, сколько маскировка.

"Часто масла содержали растительные экстракты, которые были ароматическими. Поэтому в те времена масла использовали как духи", - уточнил он.

По его словам, большинство этих мыльных смесей использовали для очистки текстиля, а не человеческих тел.

"Это был скорее промышленный процесс, чем вопрос чистоты", - сказал Расмуссен.

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Также сообщалось, что ученые нашли древнейшую рыбу, которую считали вымершей. Известно, что латимерии впервые появились в раннем девонском периоде, чуть более 400 миллионов лет назад.

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