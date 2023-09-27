Он рекомендовал водителям всегда искать полную историю обслуживания автомобиля.

Механик-блогер Крейг рассказал, как купить подержанный автомобиль но не стать жертвой мошенников.

Как пишет Express, он посоветовал в первую очередь всегда проверять масло и охлаждающую жидкость на авто.

"Низкий ли уровень охлаждающей жидкости? Похоже, что его недавно доливали? Если да, то почему его недавно пополняли? Есть ли вероятность утечки?",- пояснил механик.

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По его словам, хотя прозрачная и зеленая охлаждающая жидкость может быть признаком того, что автомобиль недавно подвергся техническому обслуживанию, продавец может попытаться скрыть потенциальную утечку. В будущем это может грозить дорогостоящим ремонтом.

Крейг также рекомендовал водителям всегда искать полную историю обслуживания автомобиля, в которой подробно описывается, как за ним ухаживали и что в нем ремонтировалось. Без этого, можно получить машину с различными неожиданными проблемами.

Механик также подчеркнул важность проверки масла, поскольку остатки на крышке могут быть признаком неисправности прокладки головки блока цилиндров.

"И посмотрите на моторное масло. Насколько оно черное? Насколько оно грязное? Это бензин или дизель? Если это дизель, мы ожидаем, что оно будет черным, но если это бензин, мы не ожидаем, что оно будет черным. Опять же, нужно снять крышку маслозаливной горловины и искать эмульсификацию [капли] под ней, чтобы увидеть, есть ли какие-либо заварные химикаты, которые начинают накапливаться на дне крышки", - посоветовал Крейг.

Также по цвету тормозных дисков подержанного автомобиля можно определить, был ли он у мальчика-гонщика. Об этом может свидетельствовать красный или оранжевый цвет края тормозного диска.

"Вы должны смотреть на шины и тормоза, которые довольно легко и визуально видны сквозь колеса, и это одна из хороших вещей, на которые стоит обратить внимание с тормозами, особенно если вы покупаете то, что может были машиной мальчика-гонщика, это настоящий цвет тормозных дисков по краю... То, что мы видим на транспортных средствах, которые управляются более агрессивно, заключается в том, что края этих дисков начинают становиться красными или оранжевыми просто от тепла, связанного с агрессивным торможением", - пояснил эксперт.

Другие советы автомобилистам

Механик с 40-летним опытом посоветовал проверить одну вещь, чтобы избежать дорогостоящего ремонта, а его коллега рассказал о базовой ошибке, что может уничтожить автомобиль.

Кроме того, существуют пять проблем, которые являются "смертным приговором" для автомобиля.

Обэханик с 55-летним опытом назвал 3 места, где не стоит покупать автомобиль.

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