Скотти Килмер отметил, что ремонт или восстановление этой детали обойдется дороже самого авто.

Механик с многолетним стажем Скотти Килмер назвал причины, по которым водителям не стоит покупать автомобили Ford с двигателями EcoBoost. Он посоветовал не использовать старый двигатель, потому что он может вызвать бесконечные проблемы.

"Каждый, кто знаком с этими двигателями, знает свою проблему с фазовращателями на этих штуках. У них регулируемые фазы газораспределения, а у лагерных фазеров много проблем", - рассказал эксперт.

Он напомнил, что кулачковые фазеры регулируют положение распределительного вала относительно коленчатого вала, который представляет собой цельные куски стали. Устройства регулируют момент и продолжительность открытия и закрытия клапанной системы автомобиля.

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По его словам, водители могут обнаружить, что направляющие, натяжители и фазовращатели изнашиваются по мере увеличения пробега.

"Пробег этой машины около 169 000 миль, так что, вероятно, все изношено, и, если вам нужно заменить цепи ГРМ, вам придется заменить направляющие и поршневые кольца. Когда вы подвергаете его нагрузке, он просто продвигается слишком далеко, что приводит к проблемам в работе", - объяснил Килмер.

Отмечается, что 3,5-литровый двигатель EcoBoost V6 впервые был установлен в 2013 году на многие автомобили Lincoln и Ford, включая F-150 и GT. Хотя проблемы с цепью ГРМ затронули автомобили первого поколения, многие подержанные автомобили на рынке все еще имеют такую проблему.

Механик призвал водителей не тратить деньги на ремонт, если они столкнутся с такой проблемой, поскольку им придется менять всю опору двигателя за огромную сумму.

"На самом деле не стоит восстанавливать двигатель наполовину. Либо делайте все целиком, либо покупайте другую машину. Пришло время, когда разумнее избавиться от этого двигателя, потому что, по правде говоря, очень немногие люди знают, как правильно восстановить его. Они настолько сложны, и, кроме того, даже если механик знает, то придется покупать поршни, правый коленвал, распредвалы и многое другое. Это дороже, чем купить машину", - подытожил Килмер.

Ранее УНИАН писал, что опытный механик с 55-летним стажем Скотти Килмер предупредил, что водители бензиновых и дизельных двигателей могут "разрушить" жизненно важные детали автомобиля после простой ошибки.

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