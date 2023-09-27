Зная эту особенность, вы сможете сэкономить сотни долларов на ремонте авто.

Чтобы не тратить сотни долларов на счета за ремонт, механик с 40-летним стажем посоветовал водителям проверять определенный компонент.

Как сообщает Express, Jim The Car Guy работает механиком более 40 лет и регулярно публикует на своем канале в YouTube информативные видеоролики, давая зрителям советы о том, как сэкономить на автомобиле.

В одном из своих самых популярных видеороликов Джим объясняет, что водители могут избежать проблем с системой кондиционирования, регулярно проверяя компрессор.

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"При ремонте компрессора убедитесь, что вы знаете, есть ли там масло или нет. Если там нет масла, обязательно залейте его, иначе вы испортите компрессор", - посоветовал механик.

На видео Джим ремонтирует систему кондиционирования на автомобиле Honda C-RV 2008 года выпуска - довольно серьезная работа, требующая снятия различных компонентов. Чтобы заменить неисправный компрессор, Джиму пришлось залезть под авто и снять защитный поддон, прежде чем отключить электрику.

Однако, если бы владелец удостоверился, что в компрессоре есть масло, этого можно было бы предотвратить, сэкономив водителю сотни долларов.

Джим также объяснил, что на многих компрессорах имеется бирка, на которой указано, заправлено ли в них рекомендованное количество масла.

Хотя систему необходимо регулярно заправлять определенным газообразным хладагентом, водителям не следует ждать, пока он полностью закончится, что обычно происходит каждые два года.

Советы от автомехаников

Ранее эксперт рассказал, как можно прогреть автомобиль одной кнопкой менее чем за минуту.

Автоэксперт с 55-летним опытом посоветовал водителям использовать очиститель топлива, чтобы их машина отлично работала, даже когда она немного постареет.

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