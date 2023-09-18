По словам одного из ведущих механиков, водители могут столкнуться с дорогостоящими счетами за ремонт, если допустят элементарную ошибку.

Опытный механик с 55-летним стажем Скотти Килмер предупредил, что водители бензиновых и дизельных двигателей могут "разрушить" жизненно важные детали автомобиля после простой ошибки.

В одном из своих видео в YouTube Килмер призвал водителей соблюдать дополнительные меры предосторожности при мытье автомобиля в домашних условиях.

Он сказал, что автомобилистам никогда не следует мыть внутреннюю часть своих автомобилей, особенно моторный отсек, с помощью мощной мойки высокого давления.

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Килмер предупредил, что вода под высоким давлением может повредить электрические разъемы и жизненно важные детали, такие как генератор переменного тока. Вместо такого способа мытья Килмер советует оставлять моторный отсек грязным, поскольку это не влияет на общие характеристики автомобиля.

"Мойки высокого давления отлично подходят для чистки подъездных дорожек, но не настолько хороши для очистки моторного отсека. Подъездные пути просто бетонные, их просто так не повредишь. Но под капотом твоей машины всякая электроника, компьютерные модули, их можно испортить водой. Особенно водой под высоким давлением. Она проникнет в электрические соединения, может вывести из строя ваш генератор, может попасть на датчики вашего компьютера. Тогда придется потратить немало времени, чтобы понять, в чем дело. Посмотрите, какой грязный у меня двигатель, он работает отлично", - отмечает автомеханик.

Килмер заверил автомобилистов, что они смогут спасти двигатель после обрызгивания его водой, если будут действовать быстро.

"Что вам нужно сделать, так это взять себе фен, отсоединить все электрические соединения, высушить их феном, а если у вас действительно старая машина с проводами свечей зажигания, снимите их и высушите на воздухе. Часто проблема исчезнет, если вы доберетесь до места, где есть влага", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Скотти Килмер назвал ошибки, которые могут вывести из строя двигатель вашего автомобиля. Эксперт рассказал, что водители делали со своими автомобилями ранее, но "никогда не должны делать сегодня" из-за риска причинения серьезного ущерба.

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