Автомеханик предупредил людей, которые хотят купить подержанный автомобиль в США, чтобы они не делали этого в трех местах, если они хотят получить лучшее предложение.

Опытный механик с 55-летним стажем Скотти Килмер предупредил автомобилистов о трех местах в США, где им никогда не следует покупать машину.

В одном из своих видео в YouTube Килмер рассказал, что хотя в американских салонах по продаже подержанных автомобилей часто можно встретить самые разнообразные модели, они обычно продаются по более высоким ценам.

"Обычно на стоянках подержанных автомобилей они готовы взять с вас в два-четыре раза больше, чем они фактически заплатили за автомобиль, за который они заставят заплатить вас. И когда вы покупаете машину в салоне подержанных автомобилей, у них часто есть много доплат, о которых они вам не рассказывают, пока не становится слишком поздно", - говорит экспрет.

Механик объяснил, что многие дилеры по продаже подержанных авто предлагают покупателям дополнительные услуги, такие как расширенная гарантия, за доплату. При этом, в некоторых местах рекламируются цены, которые не включают в себя фундаментальную часть стоимости автомобиля, включая налог на транспортное средство.

Килмер посоветовал, если кто-то хочет купить б/у автомобиль в США, ему следует просто спросить, сколько они хотят за машину в целом, и уехать.

Кроме того, он отметил, что всегда следует подумать дважды, прежде чем покупать подержанный автомобиль, который когда-то принадлежал компании по прокату. "Водители не особо о них заботятся. Прокатные машины часто терпят большие убытки, за пару лет, вероятно, сотни людей арендуют каждую отдельную машину", - говорит автомеханик.

Также Килмер предостерег людей от покупки автомобиля в более крупных "автомобильных супермаркетах" в США.

"Пару лет назад у меня был клиент, который купил в CarMax пятилетнюю машину. На ней было около 60 тысяч миль пробега, и они сэкономили всего 4 тысячи долларов от суммы, которую стоил бы новый автомобиль. Если все, что вы экономите, - это 4000 долларов на машине стоимостью от 25 до 30 тысяч долларов, вы можете просто пойти и купить новую машину", - говорит Килмер.

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Как сообщал УНИАН, ранее Скотти Килмер посоветовал обратить внимание на автомобили с "восьмилетнем пробегом", поскольку их стоимость упала. Он отметил, что при покупке двух- или трехлетних автомобилей экономия получается не такой уж весомой. Поэтому он рекомендует обратить внимавние на две марки авто возрастом 6-8 лет.

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