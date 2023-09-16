Опытный автомеханик объяснил, что некоторые поломки могут означать, что вашему автомобилю просто пришел конец.

Опытный эксперт-механик Дэвид Лонг предупредил водителей о пяти проблемах, которые являются "смертным приговором" для автомобилей.

В своем YouTube-канале Car Wizard Лонг на примере Subaru Forester 2000 года выпуска объяснил, что некоторые проблемы могут означать, что вашему автомобилю просто пришел конец. "Сегодня мы будем говорить только о смертном приговоре для этой бедной машины", - отметил он.

При более внимательном осмотре Дэвид обнаружил первую серьезную проблему в моторном отсеке. Быстрое сканирование системы выявило проблему с каталитическим нейтрализатором, что, по словам Дэвида, сразу же сделает любой ремонт намного дороже.

Затем он обнаружил утечки охлаждающей жидкости из нескольких частей автомобиля, при этом "обличающая" утечка исходила из прокладки головки блока цилиндров, а также из водяного насоса и масляного радиатора.

И на этом проблемы автомобиля не закончились: тормоза "вышли из строя примерно на три четверти" на каждом колесе, а один из валов ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей, - УНИАН), соединяющего колеса с коробкой передач, был залит водой и почти разламывался пополам.

Наконец, угольный ящик, предназначенный для улавливания паров топлива при заправке автомобиля, был полностью забит, что приводило к проблеме, из-за которой автомобиль не заправлялся полностью.

"Смертный приговор" заключался в том, что счет за ремонт только для устранения утечек составил бы около 1700 фунтов стерлингов (около 77,7 тыс. грн, - УНИАН), в то время как двигатель, если бы он был все еще в хорошем состоянии, стоил бы всего 1600 фунтов стерлингов (≈73,1 тыс. грн, - УНИАН).

В общей сложности процесс ремонта данного автомобиля мог бы обойтись клиенту Дэвида в целых 6000 фунтов стерлингов (≈274,4 тыс. грн, - УНИАН).

В сочетании с затратами на работу, количеством времени, которое нужно будет потратить на это, и вероятностью обнаружения дополнительных проблем во время ремонта, это означало, что возвращать автомобиль "в форму" просто не стоило.

"Даже если я понес убытки на этой работе и фактически выполнил ее за полцены, а это значит, что я не заработаю ни копейки, она все равно того не стоит. Зачем нам вкладывать в это такие деньги? Мы бы отказались выполнять эту работу, это просто неразумные расходы", - сказал Лонг.

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Как сообщал УНИАН, ранее механик с 55-летним стажем Скотти Килмер призвал владельцев бензиновых и дизельных двигателей игнорировать распространенный совет по экономии топлива, поскольку он могут повредить двигатель и сократить срок службы аккумулятора.

Также Килмер в одном из своих видео рассказал, как самостоятельно завести автомобиль, если сел аккумулятор. Он рекомендовал использовать один распространенный, но игнорируемый предмет, и рассказал, как правильно им пользоваться.

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