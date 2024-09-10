Найденные артефакты проливают свет на повседневную жизнь, религиозные верования и военную деятельность египетских солдат.

Археологи обнаружили в Египте древний форт возрастом около 3 тысяч лет, который служил защитой от вторжения племен "морских народов" из восточной части Средиземноморья.

Как пишет Independent, исследователи обнаружили ряд руин глинобитных зданий на северо-западе Египта, включая остатки военных казарм для солдат и складов для оружия, еды и провизии эпохи Нового царства, охватывающей период с 1550 по 1070 гг. до н. э. Они также обнаружили несколько артефактов и личных вещей, принадлежавших египетским солдатам, в Западной дельте Нила.

Согласно предыдущим исследованиям, крах нескольких доминирующих цивилизаций около 1200 г. до н. э. произошел из-за набегов так называемых "морских народов", точное происхождение которых до сих пор остается неясным. Считается, что некая коалиция племен сумела обосноваться в небольшой части Средиземноморья после первой волны вторжений в северный Египет.

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Теперь последние находки подтверждают историческую важность фортов на севере Египта, защищавших древнее царство от вторжений ливийских племен и морских народов.

Найденные археологами здания были тщательно спроектированы, разделены на две идентичные группы, разделенные узким проходом. На части территории размещались склады для обеспечения солдат провизией, а также большие отдельные зернохранилища.

Среди руин было обнаружено множество фрагментов разбитой керамики с остатками рыб и костей животных. Археологи также обнаружили цилиндрические гончарные печи, которые использовались для приготовления пищи на этом месте.

Исследователи также обнаружили оружие, использовавшееся в бою, охотничьи инструменты, личные украшения и предметы гигиены, такие как аппликаторы для сурьмы из слоновой кости, бусины из сердолика и фаянса, скарабеи и защитные амулеты.

Отмечается, что обнаруженные артефакты раскрывают важную информацию о повседневной жизни, религиозных верованиях и военной деятельности жителей форта, среди которых в основном были солдаты.

Новости археологии

Археологи в Китае раскопали около 150 гробниц на территории современного зоопарка в юго-восточной провинции Гуандун. захоронения относятся к диапазону дат, охватывающему более 2100 лет.

А в Монголии нашли "элитную могилу" 12 века, которая дает больше информации о малоизученном периоде, который предшествовал правлению Чингисхана.

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