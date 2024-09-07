Мужчина, вероятно, принадлежал к германским племенам алеманнов, сыгравшим роль в падении Рима.

Археологи раскопали могилу "варвара", который умер на границе Римской империи в четвертом веке нашей эры.

Мужчина, которому было около 60 лет, был похоронен 1700 лет назад вместе с ценными вещами, такими как керамика, стеклянная посуда и небольшая расческа с мелкими зубьями, пишет The Independent.

Исследователи обнаружили захоронение во время строительства домов в деревне Герштеттен, в 65 км к востоку от Штутгарта в Германии.

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По их словам, искусно сделанная могила была заключена в деревянную камеру и находилась в видном, уединенном месте.

Римляне называли германские племена "варварами", что буквально означает "люди, говорящие по-другому", термин, который они также использовали для неримских народов, живущих за пределами территорий империи.

Археологи говорят, что этот человек, вероятно, принадлежал к германским племенам алеманнов, которые жили на реке Верхний Рейн. Германские варвары вторглись в Западную Римскую империю на юге к концу пятого века, что привело к ее падению.

Период с четвертого по восьмой век был временем крупных социально-экономических и культурных преобразований в Европе. Но о нем мало что известно из-за отсутствия надежных письменных свидетельств.

Археологические исследования варварских кладбищ дают ценную информацию об этом времени, называемом периодом переселения народов, который заложил основу современного европейского общества, но ранее было обнаружено мало ранних немецких могил.

Большинство обнаруженных на данный момент могил находятся в юго-западной немецкой земле Баден-Вюртемберг, граничащей с Францией и Швейцарией.

Археологи заявили, что обнаружение большего количества могил прольет больше света на эту эпоху истории.

"Раскопки на Бисмаркштрассе, где было обнаружено захоронение, были завершены через неделю после обнаружения гробницы в начале мая", - говорится в заявлении Регионального совета Штутгарта.

Два керамических сосуда, найденных на месте, были восстановлены Государственным управлением по сохранению памятников при Региональном совете Штутгарта.

Ребро из могилы, взятое для радиоуглеродного датирования, подтвердило, что он умер между 263 и 342 годами нашей эры.

Новости археологии

Археологи в Болгарии обнаружили пять золотых монет, датируемых временем императора Юстиниана Великого (правил с 527 по 565 гг. н. э.). Хотя находить монеты во время раскопок - обычное дело, эти были найдены на полу дома X века, что позволяет предположить, что средневековые жильцы дома хранили монеты как своего рода реликвию или артефакт.

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