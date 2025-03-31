Корица обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут положительно влиять на здоровье.

Чай из корицы используют в традиционной медицине на протяжении веков как домашнее средство от различных заболеваний. Ведь корица содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения, которые могут положительно влиять на здоровье, пишет Verywellhealth.

Появились научные доказательства того, что чай из корицы обладает лечебными свойствами, однако нужны дополнительные исследования, чтобы сделать окончательные выводы, говорится в материале. Издание назвало 7 преимуществ этого напитка для здоровья.

1. Снижает уровень сахара в крови

Чай из корицы, имея подобное инсулину действие, может снижать уровень сахара в крови, благодаря чему он особенно полезен для людей с диабетом или преддиабетом.

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Исследование подтвердило, что те, кто употреблял 3-6 г корицы (примерно 1-2 чайные ложки) ежедневно в течение 40 дней, имели значительно более низкий уровень сахара в крови. Участники другого исследования пили чай из корицы после еды, и у них уровень сахара значительно снизился по сравнению с контрольной группой.

2. Облегчает менструальные боли

Дисменорею - болезненные менструации - имеют до 90% девушек-подростков. Чай из корицы является одним из домашних средств, которое может уменьшить эту боль.

Согласно исследованию с участием 27 девушек-подростков, страдающих от менструальной боли, употребление этого напитка значительно уменьшило уровень боли. Другие исследования с использованием добавок корицы вместо чая (но в подобных количествах) также показали, что этот продукт может уменьшить боль во время менструации.

3. Уменьшает менструальное кровотечение

Менорагия - чрезмерное менструальное кровотечение - может длиться неделю или более. Исследование с участием 76 женщин показало, что у тех, кто принимал 420 миллиграммов - меньше чайной ложки - корицы трижды в день, значительно уменьшилось менструальное кровотечение по сравнению с группой плацебо.

Хотя в этом исследовании не использовался чай с корицей, вполне возможно, что употребление такого же количества корицы в напитке будет иметь подобный эффект.

4. Снижает уровень холестерина

Высокий уровень холестерина приводит к сердечным заболеваниям, в частности инфаркту и инсульту. Поэтому многим людям крайне важно снизить уровень холестерина. Для этого рекомендуют употреблять чай с корицей. Но доказательства такого действия неоднозначны, и некоторые исследователи называют это свойство чая с корицей "противоречивым".

Ученые изучали влияние корицы на уровень холестерина среди 750 участников в 13 рандомизированных контролируемых исследованиях. Они обнаружили, что корица не влияет на холестерин липопротеинов низкой плотности ("хороший холестерин") или холестерин липопротеинов высокой плотности ("плохой холестерин"). Однако они обнаружили, что корица снижает уровень триглицеридов - другого типа жира в крови - и общего холестерина (сочетание ЛПВП и ЛПНП).

В другом исследовании женщины с избыточным весом и ожирением пили 50 миллилитров чая с корицей дважды в день в течение четырех недель. В конце эксперимента их общий холестерин значительно снизился.

5. Уменьшает тошноту и рвоту

Корица является распространенным природным средством от тошноты. Считается, что вкус и тепло чая с корицей устраняют этот симптом.

В исследовании с участием людей, больных раком, вдыхание воздуха из подушечки, смоченной маслом корицы, эффективно уменьшило тошноту и рвоту по сравнению с группой плацебо.

Хотя окончательных доказательств эффективности чая с корицей при тошноте и рвоте нет, впрочем, люди с этими симптомами, пьющие этот напиток или вдыхающие пары корицы, могут чувствовать облегчение.

6. Снижает артериальное давление

Высокое кровяное давление (гипертония) может увеличить риск таких заболеваний, как инсульт, сердечный приступ и хроническая болезнь почек. Для снижения артериального давления врачи часто рекомендуют употреблять чай из корицы, хотя, указывается, доказательства этого ее действия ограничены.

Исследование 2021 года свидетельствует, что корица может помочь снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Однако нет никаких исследований, которые касались бы чая с корицей.

7. Помогает контролировать вес

Несколько исследований обнаружили, что прием добавок с корицей связан со снижением индекса массы тела (ИМТ).

Согласно еще одному исследованию, употребление чая с корицей в течение четырех недель ассоциировалось со значительным снижением ИМТ, массы тела, соотношения талии к бедрам и различных измерений окружности тела. Два других исследования также обнаружили, что употребление чая с корицей способствует снижению веса.

В то же время издание отмечает, что чрезмерное потребление корицы может вызвать побочные эффекты, в частности аллергические реакции или проблемы с желудочно-кишечным трактом. Корица может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, поэтому перед регулярным употреблением стоит проконсультироваться с врачом. Это особенно касается беременных женщин и кормящих грудью, людей, которые имеют заболевания печени, курят, принимают химиотерапевтические препараты.

Также издание рассказало, как приготовить чай из корицы. Для этого нужно 60 г палочек корицы настоять в 1 л воды при комнатной температуре в течение 24 часов, нагреть до 100°C и процедить. Другой способ - кипятить палочки корицы в воде 15 минут.

Можно 1-2 чайные ложки молотой корицы добавить в горячую воду, настоять и процеживают через сито.

Ранее УНИАН рассказывал о 5 чаях для нормализации уровня сахара в крови. Чай имеет множество полезных свойств, и улучшение контроля сахара - одно из них.

Диетологи помогли среди большого количества различных видов чая выбрать лучший для контроля уровня глюкозы. Они назвали, в частности, зеленый чай, черный чай, имбирный чай, чай с куркумой и тому подобное.

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