Это особенно важно для людей, у которых диагностировали диабет.

Чай — напиток, который любят миллионы людей по всему миру. Тем более, что существует столько его разновидностей. Однако есть те, кому приходится тратить слишком много времени на планирование своего рациона в течение дня. Это касается людей с диабетом. При этом внимание в основном уделяется именно еде.

Хотя напитки тоже могут значительно влиять на уровень сахара в крови, пишет Eating Well. С другой стороны, недостаточное потребление жидкости может привести к обезвоживанию, что также способствует повышению уровня сахара. Чай обладает множеством полезных свойств, и улучшение контроля сахара – одно из них.

С таким количеством разных видов чая сложно выбрать лучший для контроля уровня глюкозы. В этом изданию помогли диетологи.

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Зеленый чай

Легкий, с землистыми нотками, зеленый чай стабильно ассоциируется со множеством полезных эффектов, включая, как оказалось, и улучшение контроля сахара. Исследования показали, что он может снижать уровень глюкозы натощак и повышать чувствительность к инсулину у людей с диабетом.

"В кишечнике находятся триллионы микробов, влияющих на уровень сахара в крови. Дисбаланс микробиоты может привести к снижению толерантности к глюкозе и инсулинорезистентности. Зеленый чай богат полифенолами, которые способствуют здоровью кишечника и, как следствие, помогают контролировать уровень сахара", — отмечает зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по диабету Кимберли Роуз-Фрэнсис.

Черный чай

Хотя зеленый и черный чай выглядят и имеют разный вкус, оба они получены из растения Camellia sinensis. Поэтому неудивительно, что они обладают схожими полезными свойствами.

Исследования черного чая в этом направлении проводились реже, но один научный обзор показал, что он может помогать в метаболизме глюкозы и улучшать чувствительность к инсулину. Точные механизмы пока неизвестны, но ученые предполагают, что полифенолы в черном чае могут замедлять переваривание и усвоение сахаров, предотвращая набор лишнего веса – одного из ключевых факторов риска диабета 2 типа.

Имбирный чай

"Имбирь широко известен своей способностью облегчать тошноту, но он также может помогать регулировать уровень сахара в крови", — отмечает Роуз-Фрэнсис.

Исследования показывают, что имбирь содержит около 40 антиоксидантных соединений, которые могут оказывать положительное влияние на уровень глюкозы и уменьшать воспаление.

Хронически повышенный уровень сахара в крови может приводить к воспалению, а антиоксиданты имбиря помогают справляться с этим. Кроме того, имбирь может замедлять усвоение углеводов, регулировать метаболизм глюкозы и защищать клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.

Чай из корицы

Корица – это не только популярная специя для выпечки, но и основа полезного чая. Исследования показывают, что корица может улучшать работу инсулина и помогать регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, коричный чай обладает естественной сладостью без добавления сахара, что делает его отличным вариантом для людей с диабетом.

Как и имбирь, корица богата антиоксидантами, которые борются с воспалением – фактором, затрудняющим контроль сахара. Несколько исследований подтвердили, что корица может снижать уровень глюкозы в крови как у людей с диабетом, так и без него.

Чтобы заварить чай с корицей, просто добавьте палочку корицы в горячую воду.

Чай из куркумы

Куркума славится своими полезными свойствами – от улучшения работы мозга до защиты сердца. Исследования показывают, что она также может снижать уровень сахара в крови и помогать в контроле веса.

Главное действующее вещество куркумы – куркумин – мощный антиоксидант и противовоспалительное соединение. Поскольку воспаление и высокий уровень сахара в крови часто идут рука об руку, считается, что куркумин помогает контролировать глюкозу именно благодаря своим противовоспалительным свойствам.

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