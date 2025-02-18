Вам понадобится только пакет.

Люди любят авокадо за его нежную, кремовую текстуру, приятный ореховый вкус и универсальность в приготовлении блюд.

Этот фрукт богат полезными жирами, витаминами и антиоксидантами, что делает его популярным среди приверженцев здорового питания. К тому же, авокадо прекрасно сочетается с различными ингредиентами - от тостов и салатов до смузи и соусов.

Пользовательница TikTok kerrydenevan поделилась в сети трюком, который позволяет значительно ускорить созревание авокадо, не подвергая его разнообразным "издевательствам". Девушка просто оставила его на ночь в бумажном пакете. По ее словам, фрукт, который был твердым как камень, утром созрел.

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Как объясняет Express, все из-за этилена - природного газа, который выделяют фрукты во время созревания. Когда авокадо находится в закрытом пространстве, там накапливается этилен, ускоряя этот процесс.

Издание отмечает, что в интернете можно найти лайфхак, согласно которому авокадо поможет созреть запекание в духовке или микроволновой печи, однако приготовление незрелого фрукта не поможет в этой ситуации:

"Авокадо не созревает при сильном нагревании, поскольку это только готовит внешний слой фрукта. Его внешний вид становится мягким, а сердцевина остается недозрелой".

Другие полезные лайфхаки

В сети стремительно набирает популярность простой лайфхак, который обещает каждый раз идеальную жареную яичницу. Методом, покорившим многих пользователей, поделилась известная блогерша.

А эксперт Heritage Park Laundry рассказал, как можно быстро "реанимировать" старые полотенца, которые стали жесткими в результате неправильной стирки.

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