Вам нужно определить, что неуместно на этой картинке с бассейном.

На этой головоломке с бассейном есть одна ошибка, которую обычно никто не замечает. Попробуйте найти эту ошибку за 7 секунд и доказать, что вы принадлежите к 1% очень внимательных людей.

Человеку со средним IQ требуется 20 секунд, чтобы найти ошибку на этой картинке с бассейном с сайта Jagranjosh. Сможете ли вы побить рекорд и найти ошибку в течение 7 секунд?

Вы должны уметь внимательно наблюдать за всеми мелочами в бассейне. Один ребенок в надувном круге, а другой просто стоит в бассейне. Мама помогает ребенку наслаждаться плаванием. Что кажется неуместным на этой картине?

Видео дня

Исследования показали, что только очень умные люди способны решать головоломки. Они помогают вам отточить свой ум и достичь высокого уровня внимания к мелким деталям.

Если вы заметили ошибку на этой картинке в течение 7 секунд, вы молодец. Однако, если вам все еще интересно, что здесь не так, посмотрите ниже.

Ответ: в бассейне есть рыба.

Вот еще одна интересная головоломка для очень внимательных людей - вам нужно найти сердце среди авокадо всего за 5 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: