Мед обладает противовоспалительным действием и имеет лечебные свойства.

Мед - это натуральный подсластитель, обладающий такими полезными свойствами, как облегчение кашля и лечение сезонных аллергий.

"Мед - это сладкая жидкость, которую пчелы производят из нектара цветов. Люди во всем мире на протяжении тысячелетий превозносили пользу меда для здоровья", - говорится в Medical News Today. "Современная наука находит доказательства в пользу многих способов использования меда".

Несмотря на то, что мед действительно полезен для здоровья, но он является натуральным сахаром, поэтому важно употреблять его в меру.

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Издание Deseret News назвало пять полезных свойств меда и разница между сырым и пастеризованным медом.

Сырой и пастеризованный мед

Сырой мед не нагревают, поэтому в нем сохраняется больше питательных веществ, таких как антиоксиданты и витамины, которые обеспечивают меду больше пользы для здоровья.

"Сырой мед поступает прямо из сот. Пасечник обычно просто фильтрует мед, чтобы удалить мелкие частицы, включая пыльцу, пчелиный воск и части мертвых пчел", - говорится в сообщении.

Когда мед пастеризуют, его нагревают примерно до 160 градусов. Этот процесс придает меду более прозрачный и гладкий вид, увеличивает срок хранения и заставляет его медленнее кристаллизоваться, сообщает Verywell Health. При пастеризации под воздействием тепла теряются некоторые натуральные питательные вещества, содержащиеся в меде. Оба вида меда полезны, но сырой мед обладает большей пользой.

Противовоспалительные и антиоксидантные свойства

Мед богат питательными веществами, включая антиоксиданты, полифенолы, магний, калий и противовоспалительные свойства.

"Помимо использования в качестве натурального подсластителя, мед применяется как противовоспалительное, антиоксидантное и антибактериальное средство. Люди обычно используют мед перорально для лечения кашля и местно для лечения ожогов и заживления ран", - говорится в статье клиники Майо.

Благодаря тому, что мед является природным источником антиоксидантов, в обзоре издания Pharmacognosy Research говорится, что регулярное употребление меда может быть полезным для здоровья сердечно-сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечной и нервной систем.

Помогает заживлять раны и ожоги

Мед можно использовать для местного лечения порезов и ран. В научном обзоре, опубликованном в издании Pharmacognosy Research, говорится, что мед полезен для заживления ран, поскольку обладает противовоспалительными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами.

"Мед использовался для заживления ран на протяжении веков, а некоторые виды меда, например медицинский, показали свой потенциал в лечении ран благодаря своим противомикробным свойствам и способствует заживлению", - рассказала AARP Джордан Хилл, ведущий дипломированный диетолог компании Top Nutrition Coaching.

Исследование показало, что мед заживляет ожоги частичной толщины примерно на четыре-пять дней быстрее, чем обычные повязки. Ученые отметили, что мед также эффективен при заживлении ран, инфицированных после операции.

Может улучшить здоровье сердца

В обзоре, опубликованном в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, сообщается, что регулярное употребление меда может снизить кровяное давление, регулировать сердцебиение, повысить уровень жиров и предотвратить гибель здоровых клеток.

Исследование из журнала Clinical and Experimental Hypertension показало, что легкое или умеренное потребление меда связано с более низким риском высокого кровяного давления.

Кроме того, мед содержит противовоспалительные и антиоксидантные соединения, которые защищают от атеросклероза, согласно исследованию в журнале Nutrients and Atherosclerosis.

Помогает облегчить кашель

Мед на протяжении многих веков использовался как средство от кашля. Современные исследования показывают, что мед может быть столь же эффективным средством, как и безрецептурные препараты. Небольшое исследование показало, что у детей с неспецифическим острым кашлем, которые пили смесь молока и меда полевых цветов, наблюдалось такое же улучшение симптомов, как и у тех, кто принимал препараты.

"Питье чая или теплой лимонной воды с медом - проверенный временем способ успокоить больное горло. Но и сам по себе мед может быть эффективным средством для подавления кашля", - говорится в статье клиники Майо.

Может улучшить состояние при сезонной аллергии

Употребление в пищу местного сырого меда может улучшить состояние при сезонной аллергии. Пчелы питаются нектаром и собирают пыльцу с местной растительности, часть которой попадает в мед. Если употреблять эту пыльцу в небольших дозах, организм может выработать толерантность, и аллергия пройдет.

Исследование, проведенное в журнале Annals of Saudi Medicine, показало, что взрослые, которые ежедневно ели местный мед в дополнение к приему лекарств от аллергии, испытывали меньше симптомов аллергии, чем те, кто принимал только лекарства от аллергии.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с телом, если пить воду с лимоном и медом каждый день.

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