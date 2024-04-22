Андреа Пенс отметила, что во время похудения белок был на 100% одной из самых важных вещей.

Для того, чтобы похудеть, не обязательно ограничивать себя в углеводах или же отказываться от десерта. Жительница штата Теннесси Андреа Пенс рассказала, что похудела на 63,5 килограмма за два года, не ограничивая себя в любимых продуктах, однако потребляла больше белка и следила за своим питанием. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что в начале лета в 2022 году Андреа Пенс решила, что пришло время измениться. Она поняла, что ее постоянный образ жизни привел к усталости, боли в суставах и невозможности быть активной.

"Я постоянно чувствовала усталость. Я не осознавала, насколько я была уставшая, насколько я была истощена. У меня болели колени и спина, я задыхалась, просто идя", - отметила она в интервью изданию.

По ее словам, ее первоначальной целью было сбросить около 41 килограмма, однако ей удалось потерять 63,5.

Она рассказала, что ей помогло то, что она научилась лучше следить за подсчетом калорий, однако главную роль сыграло то, что она начала употреблять больше белка, что дало ей больше ощущения сытости, из-за чего она может употреблять свои любимые продукты, однако в умеренных количествах.

Пенс добавила, что отслеживание питания помогло ей понять, что она не получала достаточно белка, поэтому недооценивала, насколько важно это питательное вещество для контроля аппетита во время диеты для похудения.

"В прошлом я сдавалась, когда пыталась, потому что это очень разочаровывало. Ты не видишь результатов, а потом все время хочется есть. Белок был на 100% одной из самых важных вещей. Если вы едите много белка, вы будете сытыми", - объяснила женщина.

По словам Пенс, обычно она завтракает греческим йогуртом, который имеет высокое содержание белка. На обед и ужин она заменяет высокобелковые версии полуфабрикатов, таких как бублики и блюда из микроволновой печи. Однако Пенс отметила, что когда речь идет о десертах и перекусах, то стоит съесть мороженое, а не пытаться делать его полезным.

"Иногда нет более низкокалорийной замены, и это тоже нормально", - подчеркнула она.

По словам Пенс, она во время своей диеты не исключила ни одной группы продуктов питания.

"Что помогло мне достичь этого в долгосрочной перспективе, так это то, что я не исключила ничего из того, что мне хотелось. Диетическая культура заставляет людей думать, что вы должны есть этот пресный салат с курицей-гриль каждый день, и это все, что вы можете есть", - поделилась она.

Женщина отметила, что ранее пыталась похудеть, употребляя "здоровую" пищу, к примеру, фрукты и мюсли, однако поняла, что они имеют больше калорий, чем она ожидала. Из-за того, что Пенс помнила об общем количестве калорий и находила способы вписать в рацион больше белка, она смогла наслаждаться любимой едой и одновременно достичь своих целей.

"Если я хочу чизбургер, я буду есть чизбургер", - подытожила Пенс.

Другие истории похудения

Как писал УНИАН, женщина похудела на 38 килограммов благодаря 7 простым шагам. Ей удалось достичь желаемого результата через 8 месяцев.

"Я как-то привыкла думать, что большой вес - это то, с чем я буду оставаться до конца своей жизни, но потом у меня сработал переключатель... Я устала от оправданий и устала чувствовать себя хламом. Мне было 39 лет, у меня были дети, которые заслуживают лучшего... Я была подавлена, но решила, что раз сосредоточусь на чем-то одном", - рассказала она.

Также сообщалось о девушке, которая похудела на 24 кг за 8 месяцев. Все началось с того, что она начала просто гулять с подругой за чашкой кофе, а не сидеть в кафе, после чего девушка заметила огромные изменения.

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