Рецептом для крепкого сна является чашка успокаивающего чая.

Если вам трудно расслабиться и уснуть ночью, есть отличное средство преодолеть это. На самом деле недостаточный отдых связан с повышенным риском нескольких хронических заболеваний, включая болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, ожирение, диабет и инсульт, пишет Eating Well.

По данным американского Национального института сердца, лёгких и крови, депривация сна - это состояние, которое возникает, если вы не высыпаетесь. Решением этой проблемы может стать ромашковый чай.

Для лечения расстройств сна существует множество лекарств, однако многие из рецепторных средств могут привести к зависимости, если их использовать в течение длительного времени.

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"В результате возникает интерес к травяным средствам, в частности к травяным чаям, как к естественному способу улучшить качество и продолжительность сна. Это делает ромашковый чай отличной альтернативой", - отмечают эксперты из Science Direct.

В свою очередь эксперты профильного издания International Journal of Molecular Sciences подчеркивают, что ромашковый чай с успокаивающим ароматом и нежным цветочным вкусом - это травяной настой, хорошо известный своими успокаивающими свойствами:

"Его расслабляющее действие объясняют апигенином - активным соединением, которое способно преодолевать гематоэнцефалический барьер и связываться с рецепторами гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в мозге".

Кроме того, исследования показали, что ромашка может помочь уменьшить симптомы депрессии. А еще теплая чашка ромашкового чая улучшит качество сна.

Другие рецепты от бессонницы

Как сообщал УНИАН, существует недооцененный вид чая, который "спасает" от бессонницы. Его полезные свойства доказали многочисленные исследования.

Один из способов уменьшить влияние бессонницы - выпить специальный чай перед сном. Хотя многочисленные сорта и смеси чая были объявлены потенциальными вариантами лечения сна, особенно выделяется чай с мелиссой.

Напомним, ранее диетологи назвали лучшие 8 чаев без кофеина.

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