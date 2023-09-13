Если вы изо всех сил пытаетесь заснуть по ночам и отчаянно ищете способы улучшить качество сна, эксперт поделилась советами, которые могут помочь.

Хороший сон является ключом к улучшению вашего настроения, уровня энергии и может иметь большое значение для улучшения общего самочувствия. Большинству взрослых рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки.

Однако, не все получают достаточного количества сна, необходимого для полноценного отдыха каждую ночь. В частности потому, что некоторым людям может быть сложно выработать правильный режим сна.

Поэтому эксперты по сну из Sleepseeker поделились своими мыслями о том, какую еду и напитки следует включить в свой рацион, чтобы улучшить качество сна, пишет Chronicle Live. Они отмечают, что на сон влияет не только то, что вы едите, но и то, когда вы едите.

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"Продукты, которые вы едите, и время приема пищи могут влиять на то, насколько легко вы заснете и насколько спокойной будет ночь. Рекомендуется легкий перекус перед сном, особенно тем, кто страдает бессонницей, так как наличие небольшого количества пищи в вашем организме может помочь вам уснуть и предотвратить любые беспокойства, связанные с голодом", - говорит эксперт по сну Кора Хабинакова.

Каждый по-разному реагирует на еду, но, как правило, кофеин и алкоголь перед сном употреблять не рекомендуется. Так же, говорит Хабинакова, есть "определенные продукты, которые мы рекомендуем вам включить в еду и закуски в поздние часы дня".

Индейка

Хотя употребление большого количества белка непосредственно перед сном не рекомендуется, такие продукты, как индейка, в умеренных количествах могут помочь улучшить качество сна и уменьшить беспокойство. Индейка содержит триптофан, аминокислоту, которая повышает уровень мелатонина в организме и помогает заснуть.

Жирная рыба

Включение в свой рацион рыбы, такой как лосось или тунец, - это простой способ увеличить потребление витамина D. Недостаток витамина D может увеличить риск нарушений сна и проблем со сном. Поэтому, наряду с попытками проводить некоторое время на свежем воздухе, увеличение в вашем рационе количества продуктов, богатых витамином D, может помочь улучшить сон.

Травяные чаи

Замена одной из ежедневных чашек кофе травяным чаем, например ромашковым, может помочь улучшить качество сна. Ромашковый чай помогает снизить тревогу, что, в свою очередь, может привести к более спокойному сну. Аналогичным образом, он содержит антиоксиданты, которые, как говорят, уменьшают бессонницу.

Мед

Добавление небольшого количества меда в полдник или ужин также может улучшить качество сна. По словам Хабинаковой, мед содержит сахар глюкозы, который может снизить уровень орексина в мозге - нейропептида, регулирующего бодрствование.

Орехи

Эксперты по сну рекомендуют есть орехи, такие как грецкие орехи и фисташки. Они, помимо высокого содержания витаминов и минералов, являются одними из продуктов, наиболее богатых мелатонином. Из-за высокого уровня мелатонина съедание горсти этих орехов перед сном может помочь улучшить качество сна.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по сну назвали еду, из-за которой вы просыпаетесь ночью и не можете заснуть. Одна из причин бессонницы, о которой вы не догадывались, - соленая закуска, которую съели перед сном.

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