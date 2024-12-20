Его полезные свойства доказали многочисленные исследования.

Определен один недооцененный вид чая, который может помочь предотвратить бессонницу, чтобы вы спали как младенец, пишет healthdigest.com со ссылкой на проведенные исследования.

"Один из способов уменьшить влияние бессонницы - выпить специальный чай перед сном. Хотя многочисленные сорта и смеси чая были объявлены потенциальными вариантами лечения сна, особенно выделяется чай с мелиссой", - говорится в публикации.

Отмечается, что чай с мелиссой на протяжении столетий имеет репутацию средства для улучшения сна, и это подтверждают ученые.

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К примеру, результаты исследования 2011 года, опубликованные в Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, показали 42%-е снижение реакций на бессонницу среди участников, которые принимали контролируемую ежедневную дозу фирменного экстракта мелиссы.

Другие исследования эффективности мелиссы как терапевтического средства для содействия спокойному сну дали схожие результаты. Ее положительные свойства подтвердил обзор 2024 года в Nutrients. Кроме того, клиническое исследование на мышах 2015 года показало, что прием мелиссы оказывал на них гипнотическое действие.

Еще в 2021 году в исследовании, опубликованном в Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia, изучалась эффективность экстракта мелиссы при нарушенном сне у женщин в период менопаузы. По сравнению с женщинами, которые принимали часто назначаемые антидепрессанты или плацебо, те, кто принимал экстракт мелиссы, сообщили о более высоком качестве жизни, включая качество своего сна.

Также указывается, что чай мелиссы может давать еще лучшие результаты в сочетании с другими растениями, известными своими свойствами улучшения сна. Исследование 2013 года в Complementary Therapies in Clinical Practice показало улучшение нарушений сна у женщин в период менопаузы, которые принимали экстракт мелиссы и корня валерианы.

Напомним, ранее диетологи назвали лучшие 8 чаев без кофеина.

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