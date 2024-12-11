Некоторые из чаев могут уменьшать также воспаление в организме и способствовать улучшению здоровья.

Чай является самым известным горячим напитком, особенно в холодные месяцы, поэтому многие люди любят его. Однако есть те, кто имеет повышенную чувствительность к кофеину, особенно если употреблять чай после обеда.

Известно, что многие классические сорта чая, такие как черный, зеленый, белый, улун, пуэр и красный, содержат кофеин, все же есть те, которые не имеют кофеина.

"В общем, чай известен тем, что содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и катехины, которые помогают бороться с окислительным стрессом в организме, а некоторые виды чая также содержат небольшое количество минералов, таких как калий, магний и марганец (в зависимости от сорта)", - объяснила магистр медицины, диетолог по вопросам женского здоровья Джейми Адамс.

Видео дня

Поэтому эксперт рассказала для Real Simple о лучших чаях без кофеина, которые не только будут согревать холодными зимними вечерами, но и способствовать улучшению здоровья.

Ромашковый чай

Обычно ромашку используют для расслабления после долгого дня и более спокойного сна.

"Ромашковый чай также может помочь уменьшить воспаление и поддержать пищеварение", - отметила Адамс.

По ее словам, эти свойства делают ромашковый чай идеальным для поддержания иммунитета во время сезона простуды и гриппа.

Мятный чай

Аромат мяты является не только праздничным, но и очень вкусным, освежающим и полезным для здоровья.

"Известная своей способностью облегчать пищеварительный дискомфорт, вздутие живота и тошноту, она также может помочь расслабить мышцы и облегчить головную боль", - заверила Адамс.

Кроме того, эфирное масло мяты, которое есть в чае, ассоциируется с облегчением заложенности носовых пазух, что идеально подходит для зимы.

Имбирный чай

"Он спасал мне жизнь на протяжении всех трех беременностей, когда я боролась с утренней тошнотой - имбирь является мощным средством для пищеварения и облегчения тошноты. Он также обладает противовоспалительными свойствами и может поддерживать иммунное здоровье", - объяснила диетолог.

Она добавила, что успокаивающее воздействие на желудочно-кишечный тракт тоже может быть эффективным для уменьшения вздутия живота. Также имбирный чай может помочь облегчить заложенность в носу и влажный кашель.

Чай из мелиссы

"Еще один любимый напиток перед сном, чай с мелиссой имеет мягкий цитрусовый аромат и прекрасно расслабляет, помогая уменьшить стресс, тревогу и бессонницу. Считается, что он также поддерживает когнитивные функции и пищеварение", - отметила Адамс.

Эксперт отметила, что этот травяной чай является мощным антиоксидантом, ведь уменьшает воспаление во всем организме и защищает его от молекул свободных радикалов, которые вызывают болезни.

Чай из гибискуса

"Когда я стремлюсь оставаться увлажненной в течение дня, но хочу разнообразить свою водную рутину, чай с гибискусом является моим любимым напитком - он яркий и богат антиоксидантами, включая витамин С, который поддерживает здоровье иммунной системы", - подчеркнула диетолог.

Кроме того, чай из гибискуса может способствовать улучшению здоровья сердца благодаря своей способности поддерживать кровяное давление и регуляцию уровня холестерина.

Зеленый чай без кофеина

Обычно зеленый чай называют одним из самых здоровых напитков, которые может выбрать человек, ведь он является богатым источником биологически активных растительных соединений.

"Зеленый чай без кофеина предлагает все преимущества этих антиоксидантов без кофеина. Хотя следует отметить, что зеленый чай без кофеина может потерять значительную часть своих антиоксидантов после того, как станет бескофеиновым, в зависимости от способа его обработки", - предупредила Адамс.

Чай из куркумы

Известно, что куркума является настоящим суперпродуктом, ведь имеет много преимуществ для здоровья.

"Куркума содержит вещество под названием куркумин - противовоспалительное соединение, которое поддерживает здоровье суставов, пищеварение и иммунную функцию", - объяснила эксперт.

Обычно чай с куркумой сочетают с имбирем, лимоном или медом, чтобы усилить ее пользу для здоровья всего организма и отметить ее теплый, успокаивающий вкус.

Чай из бузины

По словам диетолога, бузину добавляют во многие сиропы от кашля и добавки для укрепления иммунитета и это не просто так. Эта ягода имеет растительные соединения, которые уменьшают воспаление во всем организме и способствуют здоровью сердца, мозга, метаболизма и общему укреплению иммунитета. Также бузина оказалась полезной и при лечении различных респираторных заболеваний.

Другие полезные советы диетологов

Ранее диетологи назвали высокобелковый продукт, который следует добавлять к яйцам на завтрак. Речь идет о хумусе, который готовят путем смешивания оливкового масла, чеснока и приправ с измельченным нутом и пастой тахини.

В то же время диетологи рассказали о 3 травяных чаях, которые может быть опасно употреблять, если человек живет с диабетом. В частности речь идет о чае из алоэ вера, ромашки и пажитника.

Вас также могут заинтересовать новости: