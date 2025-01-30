Один ингредиент, который используется в этом рецепте, откроет для вас новые грани кулинарии.

Шеф-повар, пекарь и писательница о кулинарии Мэри Берри поделилась простым, но безупречным рецептом курицы, запеченной на противне, который обещает впечатлить даже самых требовательных гостей.

Это легкое блюдо на одном противне идеально подходит как для семейного ужина, так и для званого обеда, а его приготовление займет менее часа, пишет Express.

Ключевой ингредиент, который делает это блюдо по-настоящему особенным — консервированные лимоны.

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С Мэри Берри соглашается и известный кулинарный автор Йотам Оттоленги, который называет этот ингредиент "настоящей вкусовой бомбой", способной превратить любое блюдо в гастрономический шедевр. Насыщенная кислинка и яркий цитрусовый аромат консервированніх лимонов делают их отличным дополнением к заправкам, салатам, супам и рагу.

Чтобы приготовить сочную курицу, запеченную на противне, нам понадобятся следующие ингредиенты — 1 кг картофеля, очищенного и нарезанного крупными кусками, 3 ст. ложки оливкового масла, 1 большая луковица, нарезанная дольками, 2 раздавленных зубчика чеснока, 6 полосок копченого бекона, нарезанных кусочками по 1 см, 6 куриных бедер, 6 куриных голеней, 5 консервированных лимонов, разрезанных на четвертинки, ½ ч. ложки паприки, 3 цукини, нарезанных толстыми ломтиками, а также 1 200-граммовая банка оливок с начинкой из анчоусов, без рассола и соль со свежемолотым перцем.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220°C (200°C с конвекцией).

Выложите картофель на большой противень, полейте 2 столовыми ложками масла, тщательно перемешайте.

Добавьте лук, чеснок, бекон и куриные кусочки, перемешайте.

Выложите консервированные лимоны и обильно приправьте паприкой, солью и перцем.

Запекайте в духовке 40 минут.

В отдельной миске перемешайте цукини с оставшимся маслом, приправьте солью и перцем.

Разложите цукини вокруг курицы, сверху посыпьте оливками.

Верните в духовку и запекайте еще 20 минут, пока курица и овощи не станут румяными и мягкими.

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