Свиная вырезка по рецепту известного шеф-повара готовится легко и быстро.

Известный шеф-повар Гордон Рамзи поделился простым рецептом фаршированной свиной вырезки, которая точно понравится всем гостям. Фаршированная свиная вырезка является универсальным блюдом, ведь она подойдет как для праздничного ужина, так и для обычного вечера, пишет Express.

Ингредиенты:

один килограмм свиной вырезки;

175 г сыра манчего, мелко нарезанного;

150 г айвового мармелада;

две веточки шалфея;

оливковое масло, для сбрызгивания;

одна головка чеснока, разрезанная пополам по горизонтали;

одна веточка тимьяна;

200 мл средней сухости хереса;

морская соль и свежемолотый перец.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 220 градусов. Положите свиную вырезку вниз на разделочную доску и сделайте глубокий надрез по всей длине, остановившись на три четверти пути через мясо.

Осторожно раскройте вырезку и придайте ей длинную прямоугольную форму, посолите и поперчите. По центру выложите ломтики сыра и айвового мармелада, посыпьте сверху листочками шалфея и сверните мясо, чтобы начинка была закрыта.

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После чего перевяжите свернутое мясо с интервалом 3 см кухонными нитками. В форме для запекания смешайте тимьян, оставшийся шалфей и чеснок, затем положите свинину кожей вверх.

Далее сбрызните оливковым маслом и обильно посолите и поперчите. Запекайте в духовке в течение 20 минут или пока кожица не будет хрустящей и золотистой.

Уменьшите температуру в духовке до 180 градусов и продолжайте запекать еще 50 минут или до полной готовности свинины. После этого достаньте мясо с противня и дайте ему немного остыть.

Далее поставьте на плиту кастрюлю или сковороду, налейте херес и доведите до кипения. Уменьшите огонь, раздавите чеснок, бросьте травы и добавьте соки из мяса, которые остались.

Перед подачей нарежьте свинину толстыми кусками, процедите соус и щедро полейте им мясо.

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