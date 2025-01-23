Этот пирог не является жирным, поэтому не добавит вам лишних килограммов.

Зимой больше всего чего хочется - это согреться, а в этом могут помочь вкусные блюда, которые готовятся легко и быстро. В частности пирог является одним из самых распространенных вариантов для ужина. Однако если вы хотите похудеть, то есть простой рецепт, который является не только вкусным, но и поможет сбросить лишний вес, пишет Express.

Таким рецептом поделилась фитнес-тренер Бетани Добсон. По ее словам, это отличный вариант для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов и хорошо накормить своих родных. Бетани также отметила, что одна порция содержит всего 420 калорий.

Ингредиенты

500 г куриного филе;

одна луковица;

50 г горошка;

15 г гранул подливы;

200 мл куриного бульона;

250 г слоеного теста.

Способ приготовления

"На сковороду добавьте лук и чеснок и дайте им поджариться. Затем добавьте курицу крупными кусками. Приправьте ее приправами для курицы и смешанными травами. Затем добавьте немного куриного бульона и тушите, пока курица почти не сварится", - рассказывает фитнес-тренер.

После чего, по словам Бетани, нужно измельчить курицу на маленькие кусочки, добавить горошек и подливу. Затем выложите смесь в стеклянную посуду, сверху положите слоеное тесто, сверните края и поставьте запекаться в духовке.

В комментариях под видео люди положительно оценили такой рецепт от Бетани, в частности они писали:

"Я потерял почти два килограмма за четыре месяца благодаря вашим рецептам".

"Не могу передать, насколько мне помог ваш профиль. Вкусные идеи рецептов, а также повышение уверенности в себе. Большое вам спасибо".

"Только что приготовила и съела. Так просто и очень вкусно".

"Да, пожалуйста. Обожаю все эти блюда для этого времени года!".

Другие вкусные рецепты

Ранее известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом вкусного пирога с курицей. Пирог рассчитан на четырех человек и готовится в течение одного часа.

Также шеф-повар Сиара поделилась рецептом шоколадного торта, который готовится всего 13 минут. Для приготовления этого торта вам понадобится мука, шоколадная паста и яйца.

Вас также могут заинтересовать новости: