Эти рецепты понравятся даже любителям мяса.

Даже если вы отчаянный любитель мяса, эти веганские рецепты смогут вас заинтересовать. Independent рекомендует три веганских блюда - кремовую томатную пасту, тофу с солью и перцем и карри из цветной капусты с чипсами, которые вы точно захотите приготовить не один раз. Каждое из этих блюд готовится максимум полчаса, не требует значительных усилий, а получается в итоге очень вкусно.

Рецепт кремовой веганской томатной пасты

Ингредиенты:

5 зубчиков чеснока

200 г макарон

4 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. томатного пюре

400 г консервированных бобов каннеллини

10 г свежего зеленого лука

Метод:

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1. Наполните чайник водой и поставьте его кипятиться — это будет для пасты позже.

2. Очистите и измельчите 5 зубчиков чеснока.

3. Добавьте 200 г сушеной пасты в большую сковороду, посолите и залейте кипящей водой из чайника.

4. Поставьте кастрюлю на сильный огонь и варите 8–10 минут, пока паста не станет мягкой, но все еще слегка хрустящей. Оставьте кружку воды, в которой варилась паста, на потом.

5. Добавьте чеснок в среднюю кастрюлю вместе с 4 ст. л. масла. Поставьте кастрюлю на средний огонь и жарьте 2–3 минуты.

6. Добавьте в кастрюлю 2 ст. л. томатной пасты. Жарьте еще 3–4 минуты.

7. Добавьте 400-граммовую банку фасоли каннеллини без жидкости и 100 мл воды, в которой варилась паста. Варите на медленном огне 3–5 минут, пока фасоль не станет очень горячей.

9. Когда фасоль будет готова, снимите кастрюлю с огня и взбейте до получения однородной массы, похожей на картофельное пюре, с помощью ручного блендера. Приправьте солью по вкусу.

10. Ппереложите пасту в соус. Тщательно все перемешайте и при необходимости добавьте больше воды из-под пасты. Нам нужен легкий, кремовый соус, который покроет пасту.

11. Разложите пасту по тарелкам, посыпьте сверху зеленым луком и подавайте.

Рецепт тофу с солью и перцем и заправкой из авокадо

Ингредиенты:

280 г экстра-твердого тофу

5 ст. л. обычной муки

250 г приготовленного коричневого риса

1 большое авокадо

1 лайм

10 ст. л. растительного масла

2 красных перца чили

Метод:

1. Разрежьте 1 блок тофу весом 280 г на 6 ломтиков поперек.

2. Добавьте 5 ст. л. муки в тарелку, затем измельчите с 1 ст. л. черного перца. Щедро приправьте солью и быстро перемешайте.

3. Обваляйте тофу в приправленной муке и оставьте на тарелке, чтобы он был готов к жарке позже.

4. Приготовьте 1 250-граммовый пакетик риса согласно инструкции производителя.

5. Выньте мякоть из авокадо. Мелко натрите цедру 1 лайма и выжмите сок.

6. Взбейте до однородной массы ручным блендером, затем приправьте по вкусу солью и перцем.

7. Добавьте 10 столовых ложек масла в большую сковороду и поставьте ее на средне-сильный огонь.

8. Как только масло раскалится, аккуратно выложите тофу. Обжарьте с одной стороны в течение 2–3 минут до золотистого цвета, прежде чем перевернуть и повторить со следующей. Продолжайте готовить остальное блюдо на следующих этапах, пока ждете.

10. Разложите заправку из авокадо по тарелкам. Выложите ложкой рис, сверху положите тофу и украсьте кружочками красного перца чили.

Рецепт жареной цветной капусты, шпината, "картофеля" и кокосового карри

(Этот рецепт отлично подходит для того же веса очищенной и нарезанной кубиками тыквы, если вы не любитель цветной капусты).

Ингредиенты:

1 коричневый лук

3 зубчика чеснока

20 г свежего имбиря

5 ст. л. растительного масла

1 ст. л. семян тмина

1 цветная капуста (примерно 800 г)

2 ч. л. порошка карри

400 г консервированного кокосового молока

200 г свежего шпината

50 г соленых чипсов

20 г миндальных хлопьев

10 г свежего зеленого лука

2 лепешки

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 220 °C.

2. Разрежьте пополам, очистите и крупно нарежьте 1 луковицу. Очистите и измельчите 3 зубчика чеснока и 20 г имбиря.

3. Добавьте 2 ст. л. масла в среднюю кастрюлю и поставьте ее на средний огонь.

4. Как только масло раскалится, добавьте лук, 1 ст. л. тмина, чеснок и имбирь. Жарьте 6–8 минут, пока не станет мягким.

5. Срежьте небольшие соцветия со стебля цветной капусты прямо в большой противень для запекания. В этом рецепте нам не нужны листья или стебель.

6. Перемешайте цветную капусту в противне с 3 ст. л. масла, 2 ч. л. порошка карри и щедрой щепоткой соли.

7. Жарьте 10–15 минут, пока не станет мягким и местами не подрумянится.

8. Добавьте в кастрюлю, где жарились овощи, 1 банку кокосового молока объемом 400 г.

9. Добавьте 200 г шпината, 50 г соленых чипсов, 20 г миндаля и 10 г зеленого лука.

10. Тушите еще 8–10 минут, пока шпинат и чипсы не начнут распадаться.

11. Выпекайте лепешки в духовке в течение 4–5 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими местами.

12. Взбейте кокосовый соус до однородной консистенции. При необходимости приправьте солью по вкусу, но помните, что вы уже хорошо приправили его чипсами.

13. Разлейте соус по мискам и сверху положите жареные соцветия цветной капусты. Подавайте с 1 лепешкой на порцию.

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