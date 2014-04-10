В Германии в продажу по ошибке поступили чашки с портретом Гитлера

Приобрести посуду с изображением нацистского лидера можно было в магазинах мебельной сети Zurbrüggen, расположенных в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом пишет Газета.ru с ссылкой на немецкое издание Neue Westfaelische.

Автор дизайна использовал портрет Гитлера с почтовой марки, выпущенной во времена правления нацистов. В орнаменте также можно разглядеть свастику.

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Владелец торговой сети Кристиан Цурбрюгген уже извинился за инцидент. Он назвал случившееся «глупым стечением неудачных обстоятельств». Оказалось, что чашки были получены Zurbrüggen от поставщика в Китае. Судя по всему, личность Гитлера дизайнеру незнакома, отмечает издание.

В общей сложности было выпущено 5 тыс. чашек. При их распаковке и разгрузке в Германии ошибку не заметили. Данную продукцию уже сняли с продажи. В общей сложности до обнаружения ошибки было продано 175 таких чашек. Всем, кто вернет покупку, предлагается сертификат в €20.