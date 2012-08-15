СМИ: Украинский Playboy предложил участнице Pussy Riot сняться для обложки
Украинский Playboy предложил участнице скандальной российской панк-группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой сняться для обложки журнала.
Об этом сообщает российская газета «Известия» со ссылкой на главного редактора украинской версии Playboy Влада Иваненко.
«Наши читатели активно пользуются социальными сетями, в которых девушки из Pussy Riot являются главными героинями последних месяцев. Мы рассматриваем Надежду Толоконникову как арт-деятеля и считаем, что ее появление на обложке «Playboy Украина» будет позитивно воспринято аудиторией. А мой заместитель и вовсе мечтает жениться на Надежде», - сказал В.Иваненко.
Он сообщил, что представителям Н.Толоконниковой, которая сейчас ожидает вынесения приговора в СИЗО, было направлено предложение о фотосъемке для обложки.
По словам главного редактора, пока переговоры приостановлены, однако редакция рассчитывает возобновить их, если 17 августа 2012 года Н.Толоконникову освободят по решению суда.
При этом, подчеркнул В.Иваненко, в компании придерживаются строгого правила — отношения должны быть «безденежными». Героиням обложек Playboy журнал принципиально не платит.
В.Иваненко считает, что на обложке журнала должны размещаться фото не просто соблазнительных девушек, а активных участниц общественной жизни.
«Мы хотим также устроить фотосессию с участницами движения FEMEN, но с девушками сложно вести переговоры, они либо колесят по миру, либо их задерживает полиция», - подчеркнул он.
Журнал Playboy издается в 29 странах мира.
Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц панк-группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надев маски, и у алтаря провели "панк-молебен". Видеоролик с выступлением был выложен в Интернет и вызвал общественный резонанс.
Трое участниц группы Н.Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич находятся под арестом, несмотря на многочисленные призывы общественности освободить их.
Прокурор Александр Никифоров потребовал приговорить участниц панк-группы Pussy Riot к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Хамовнический суд Москвы огласит приговор 17 августа.