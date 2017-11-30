Выкрутасы на бревне и перевороты: сеть взорвало видео, на котором панды радуются снегу
10:41, 30 ноября 2017Курьёзы
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В китайском зоопарке двух панд застали за причудливым занятием - они наслаждались первым снегом.
Кумедне відео, як панди раділи снігу, підірвало Мережу
В китайском зоопарке двух панд застали за причудливым занятием - они наслаждались первым снегом. Ою этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что 9-летние панды играли, как дети. К сожалению, землю покрыло лишь небольшим слоем снега. После таких упражнение у животных проснулся аппетит - они объели чуть ли не все бамбуковые листья.
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Ранее видео, где смешно свалился в реку пес, стало очень популярным в сети.
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