"Это фиаско, братан": смешно свалившийся в реку пес взорвал сеть (видео)
Хозяин собаки позднее рассказал, что собака жива, здорова и успешно выбралась из ямы.
В сети набирает популярность ролик под названием «Это фиаско, братан», на котором собака, пытаясь перейти реку по бревну, свалилась в воду. За три дня видео собрало 100 тысяч просмотров на YouTube.
На видео хозяин просит собаку перейти с ним реку, и пес пытается сделать это при помощи поваленного дерева.
"Смотри не упади только, а то это будет фиаско", - говорит автор ролика, после чего пес соскальзывает и падает в реку.
На последним кадрах видно, что пес вылез из воды и ждет хозяина на берегу.
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Хозяин собаки позднее рассказал, что собака жива, здорова и успешно выбралась из ямы, пишет TJ.
"У него хороший подшёрсток зимой, шерсть мокрая была только сверху", - отметил он.
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