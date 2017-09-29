"Это фиаско, братан": смешно свалившийся в реку пес взорвал сеть (видео)

В сети набирает популярность ролик под названием «Это фиаско, братан», на котором собака, пытаясь перейти реку по бревну, свалилась в воду. За три дня видео собрало 100 тысяч просмотров на YouTube.

На видео хозяин просит собаку перейти с ним реку, и пес пытается сделать это при помощи поваленного дерева.

"Смотри не упади только, а то это будет фиаско", - говорит автор ролика, после чего пес соскальзывает и падает в реку.

На последним кадрах видно, что пес вылез из воды и ждет хозяина на берегу.

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Хозяин собаки позднее рассказал, что собака жива, здорова и успешно выбралась из ямы, пишет TJ.

"У него хороший подшёрсток зимой, шерсть мокрая была только сверху", - отметил он.

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