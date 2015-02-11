На переговорах Лукашенко не дал Путину сесть за стол "заблокировав" стул

Когда лидеры четырех стран собрались для переговоров президент Беларуси Александр Лукашенко не дал возможности Владимиру Путину сесть за стол, передает ТСН.

Когда российский президент пытался подвинуть стул, чтобы сесть за стол, Лукашенко крепко держался за его спинку и разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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При этом лидер Беларуси не заметил Путина. После того, как у российского президента не получилось "отобрать" стул у Лукашенко, он прекратил за него "бороться" и подождал, когда Лукашенко поговорит с Меркель.

В интернете сразу же появился шуточный ролик "Путин и стул"