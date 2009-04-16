Пассажиров с избыточным весом обяжут платить дважды

Американская авиакомпания United Airlines обяжет пассажиров с избыточным весом покупать два авиабилета, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

В соответствии с новым предписанием, в случае, если самолет заполнен, пассажир, страдающий ожирением, не будет допущен на рейс, и ему будет предложено полететь на следующем самолете, оплатив стоимость двух билетов. При этом пассажир вправе отказаться от полета на следующем рейсе; в таком случае ему будет возмещена сумма, уплаченная им за авиабилет.

При наличии свободных мест в самолете пассажир с избыточным весом может разместиться сразу на двух креслах и лететь без каких-либо ограничений, подчеркивают в пресс-службе авиакомпании.

Подобные ограничения в отношении пассажиров, страдающих ожирением, вводились и в других авиакомпаниях, в том числе в Continental, Delta, JetBlue и Southwest, отмечает AP.