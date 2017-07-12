Торт в форме ракеты и танцы под звуки истребителей: в КНДР отпраздновали запуск баллистической ракеты

В Северной Корее громко отпраздновали удачный запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в сюжете ТСН.

В Пхеньяне устроили банкет с тортом в виде ракеты и танцами под звуки истребители. На редких кадрах с руководителем страны видно, что тот сидит за столом, который также украшен моделями оружия.

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После застолья диктатор вместе с женой и разработчиками бомбы пошли на праздничный концерт, во время которого танцовщицы выступали под видеоряд из военных учений.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея заявила, что провела первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Но это заявление противоречит предыдущим оценкам Южной Кореи и США, которые свидетельствуют, что ракета имела средний диапазон дальности.

Ранее КНДР проводила запуски спутников, которые, по мнению экспертов, были замаскированными испытаниями ракет дальнего действия. Но пробный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, если он подтвердится, станет важным шагом вперед в разработке ракет с ядерными боеголовками, которые могут добраться и до США.