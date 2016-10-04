Послал дальше, чем ЕС: президент Филиппин посоветовал Бараку Обаме "идти к черту"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

​Это не первое резкое заявление президента Филиппин в адрес Барака Обамы и Евросоюза.

Не обошелся без советов Дутерте и Европейский союз. Объединению 28 государств, по его мнению, "лучше выбрать чистилище - ад уже переполнен".

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В конце сентября он также послал ЕС «к черту», комментируя резолюция парламента союзу, осуждающую методы его борьбы с наркоторговлей в стране.

На саммите АСЕАН в сентября Дутерте должен был встретиться с Обамой. Однако перед саммитом глава Филиппин назвал американского лидера «сукиным сыном», в связи с чем встреча перенеслась. Позже Дуртерте выразил сожаление в связи со своим высказыванием.