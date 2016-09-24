В США арестован один из клоунов, терроризирующих жителей нескольких штатов (фото)

20-летнего Джонатана Мартина обвинили в появлении в публичном месте в маске и в хулиганстве, сообщает Русская служба Би-би-си.

Ранее полиция Кентукки оповестила жителей о недопустимости вождения машины и появления на публике в подобном облике. По словам местных властей, это может создать ощущение тревоги в обществе.

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Это произошло на фоне появившихся в последние месяцы сообщений о том, что люди в разных частях США, одевшись в клоунские костюмы, якобы заманивают детей в лес.

Сообщения о людях, разгуливающих в клоунских одеждах и наводящих трепет на местных жителей, поступили в полицию Северной и Южной Каролины, Джорджии и Кентукки; записи об этом появились в социальных сетях.

На поверку часть этих сигналов оказалась ложной, однако многих эти сообщения серьезно напугали. Так, получила известность история 11-летней девочки в штате Джорджия, которую арестовали за то, что она принесла в школу нож.

Она объяснила, что пыталась таким образом подстраховаться на случай "нападения клоуна".

Как пишет Meduza, в августе жители жилого комплекса Fleetwood Manor в городе Гринвилл в штате Южная Каролина заметили в лесу нескольких людей в клоунских костюмах. Дети, которые видели их, рассказали, что клоуны "шептались и издавали странные звуки". Женщина, которой пожаловался на клоунов сын, видела их в лесу - они светили лазерными указками и скрылись при ее появлении. Позже они пришли к ее дому - "какие-то люди звенели цепями и стучались во входную дверь".

Одна из местных жительниц рассказала, что встретила человека в клоунском костюме, возвращаясь домой в половину третьего ночи. «Клоун крупной комплекции с мигающим носом, стоящий под фонарем рядом с мусоркой», - описала его женщина. Человек в костюме помахал ей рукой, после чего она тоже ему помахала и пошла к себе домой. Этот случай был записан в полицейском отчете.

Несколькими неделями ранее в городе Грин-Бей в Висконсине мужчина в костюме клоуна бродил по улицам со связкой черных воздушных шаров.

По данным The New York Times, в 2014 году "зловещих клоунов" видели в Альбукерке, в 2015-м - на кладбище в Чикаго.