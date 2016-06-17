Пожарные спасли застрявшего в футбольных воротах барсука Роналду (фото)

Об этом сообщает "Еспресо.TV" со ссылкой на The Local.

Животное гуляло по венскому району Деблинг в Австрии и оказалось на местном футбольном поле. Барсук забежал в ворота и застрял в сетке. Пытаясь освободиться, он застревал еще больше.

На место происшествия прибыли пожарные. Они отрезали часть сетки, в которой находился барсук. Животное, получившее кличку Роналду, отвезли к ветеринару.

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Потом барсука выпустили на волю на базе центра для животных. По словам экспертов, они проследят за состоянием Роналду. Если специалисты придут к выводу, что барсук не получил необратимых повреждений и что у него нет никаких других проблем, его выпустят там, где нашли.