В РФ грабитель ювелирного магазина вместо последнего слова прочитал рэп и получил еще одну статью за угрозы (видео)

Видео выступления обвиняемого Д.Пивторака опубликовано на канале Белгородского областного суда в YouTube.

Обвинение потребовала признать Пивторака виновным в грабеже ювелирного магазина и разбои, приговорив его к семи годам колонии строгого режима.

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Во время последнего слова парень заявил, что будет мстить за приговор и прочитал рэп.

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"Надену на шею крестик, возьму в руки пестик и буду по своему черному списку отстреливать каждого из вас в мениски", - прочитал Пивторак.

В свою очередь судья сообщила, что в озвученном им тексте содержались угрозы, и теперь ему грозит "еще одна статья".

"Все это записано на видео, прокурор здесь присутствовал. Вами высказана угроза, и вы себе наговорили на еще одну статью", - заявила она.