В России в 9-этажном доме продали 290 квартир на 10-18 этажах

Как сообщается на сайте прокуратуры Татарстана, поводом для прокурорского вмешательства в числе прочего стали публикации в средствах массовой информации.

"В ходе проверки установлено, что, несмотря на наличие разрешительной документации на строительство 9-этажного многоквартирного дома и фактическое возведение здания указанной этажности, ООО «Ростстройинвест» осуществляло реализацию квартир с 10 по 18 этажи. При этом посредническая фирма действовала в рамках агентского договора с ООО «Фирма «Свей», - говорится в сообщении.

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По данному факту в прокуратуру Казани обратились 5 граждан, усомнившихся в законности указанных сделок.

На сегодняшний день в доме уже реализовано 290 квартир на 10-18 этажах.

В настоящее время строительство данного объекта не ведется. Квартиры участникам долевого строительства не переданы, а денежные средства гражданам, обратившимся в офис организации в связи с неисполнением условий договора, не возвращены.