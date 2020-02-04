Телемост с гостями: пара из Сингапура не попала на свою свадьбу из-за коронавируса (фото)

Церемония понравилась супругам даже несмотря на то, что им пришлось отказаться от некоторых свадебных традиций.

Пара из Сингапура не смогла присутствовать на собственной свадьбе в связи с недавней поездкой в китайскую провинции Хунань, расположенной недалеко от города Ухань, где «бушует» коронавирус нового типа. Чтобы создать иллюзию своего присутствия, они устроили для гостей банкета телемост прямиком из карантина.

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Отмечается, что мистера Ю и его супругу вывели на большой экран в зале ресторана при отеле в Сингапуре, где собрались гости. Молодожены видели гостей на экране ноутбука, вызывали их на сцену, шутили, смеялись, слушали тосты и пили шампанское.

Церемония понравилась супругам даже несмотря на то, что им пришлось отказаться от некоторых свадебных традиций. Например, торжественного появления невесты, по понятным причинам, у них не было. Зато, как им кажется, их свадьба получилась уникальной.

Ранее УНИАН сообщал, что люди по всему миру связывают новый коронавирус с названием пива.