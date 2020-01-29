Люди по всему миру связывают новый коронавирус с названием пива – статистика

Первые запросы "корона пиво вирус" были зафиксированы 18 января.

Миллионы людей связывают распространение нового коронавируса 2019-nCoV с пивным брендом Corona.

Читайте такжеСобака порвала паспорт хозяйки и спасла ее от смертельного коронавируса (фото)Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов в Google, пишет Vice.

Первые запросы «corona beer virus» («корона пиво вирус»), следуя из данных аналитики Google Trends, были зафиксированы 18 января. С того момента число запросов стало резко увеличиваться.

Сейчас большинство из них приходятся на Камбоджу, Сингапур и Малайзию. Тема также популярна в Новой Зеландии, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах, Норвегии, Австрии и Дании.

Единственное же, что связывает вирус и пивной бренд – происхождение названий. «Corona» значит «корона» – эмблему пива. Коронавирус, в свою очередь, получил такое название из-за формы своих шипов, напоминающих реальную корону.

Ранее УНИАН сообщал, что в заблокированных из-за коронавируса городах Китая находится 51 украинец.