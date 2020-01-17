Бармалей и шаурма: стали известны самые оригинальные номера для авто, которые заказывали украинцы

Также украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в частности, улиткой, пчелой и смайликом.

В 2019 году украинцы заказали более 4 тысяч индивидуальных номерных знаков, в частности, с такими названиями как ЖЕНЯ, ДЕМБЕЛЬ, ГАРДЕРОБ, ШАУРМА, ЗАЙКА и другие.

Читайте такжеВ Австралии появились автомобильные номера со смайлами (видео)Об этом передает 112-Украина.

По информации сервисного центра МВД, также были выполнены заказы именных номерных знаков – ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗИМ, СЕРЕГА. Кроме того, украинцы получили креативные номерные знаки, такие как КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.

Также были созданы интересные цифровые комбинации в номерных знаках: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888. Несколько человек заказали англоязычные номерные знаки: MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

Кроме этого, украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в частности, улиткой, пчелой и смайликом.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин увеличил стоимость платных номерных знаков.