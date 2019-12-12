Женщина в трусиках отомстила неверному возлюбленному и попала на видео

Женщина пыталась отомстить неверному бойфренду, повредив его автомобиль.

Разгневанная женщина в коротких шортах попыталась разбить ногами багажник неверного возлюбленного.

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Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail. На кадрах видно женщину в куртке, но с голыми ногами.

Она стоит на авто и кричит на водителя. Затем разъяренная женщина она переходит на багажник и ногами пытается его повредить. Она решила навредить парню за его измену. После попыток отомстить женщина спрыгивает на дорогу, громко ругаясь.

По данным Daily Mail, женщина пыталась отомстить неверному бойфренду, повредив его автомобиль.

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