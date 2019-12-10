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Незнакомка заявилась на чужую свадьбу и отхлестала жениха (видео)

15:11, 10 декабря 2019
Курьёзы
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Невеста была шокирована / Скриншот

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"Остановите свадьбу! Это должна была быть я!", - закричала она. С этими словами женщина подбежала к жениху и принялась хлестать его букетом цветов, передает Wales Online.

Такое вторжение на свадьбу поразило невесту, которая приняла ее за бывшую девушку жениха. Но все это оказалось розыгрышем.

Так, истеричная незнакомка оказалась комиком-знакомой подружки невесты. Та ей и предложила устроить розыгрыш. Из всех присутствующих о затее предупредили только диджея.

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Теги: #курьезы#свадьба