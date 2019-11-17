Дудь, посторонись: ветеран Второй мировой войны стала блогером в 97 лет

Ее внук купил бабушке планшет и установил соцсети, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей.

Жительница Екатеринбурга, ветеран Второй мировой войны Алефтина Груздкова завела блог в Instagram в 97 лет.

Алефтина Груздкова ведет аккаунт под ником @babushka1922.

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Как сообщает Life, женщина-ветеран публикует видео, где декламирует стихи и рассказывает о событиях на войне.

Ее внук Константин Перминов рассказал, что купил бабушке планшет и установил соцсети, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. Груздкова была расстроена из-за мошенников, которые обокрали ее под видом работников газовой службы.

Сначала Перминов выкладывал видео с женщиной в своем Instagram-аккаунте. Но подписчики проголосовали за создание отдельной странички в соцсети для ветерана.

По словам внука, пенсионерка любит общаться с людьми и часто принимает у себя в гостях иностранцев. В основном о встрече с Груздковой просят фотографы, к ней уже приезжали люди из Австралии, Нидерландов, Новой Зеландии, Кипра и США.

15 ноября в аккаунте ветерана появилась запись о том, что Груздкова упала и сломала шейку бедра. Женщине сделали операцию. Пенсионерка выкладывает сториз даже из больницы.

Как сообщал УНИАН, врачи одной из московских больниц три дня не пускали сына и внука в реанимацию к женщине-ветерану Великой Отечественной войны, возраст которой 92 года.