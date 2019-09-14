Сообразили на троих: Зеленский, Богдан и Филатов выпили по пиву, празднуя День Днепра (фото, видео)

Владимир Зеленский, Андрей Богдан и Борис Филатов отметили день Днепра.

Президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом и мэром Борисом Филатовы отметили день Днепра.

Зеленский на Фестивальном причале отведал пива вместе с Богданом и Филатовым.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook разместил волонтер Юрий Мысягин.

"Днепр, с Днём Города! Президент Украины Володимир Зеленський, глава ОП Андрей Богдан и мэр Днепра Borys Filatov, поздравили город с праздником!", - написал Мысягин в подписи под фото.

Отметим, что в Сети также опубликовано видео с кадрами, как Зеленский дегустирует пиво в Днепре.

Напомним, ранее Зеленский проинспектировал ремонт моста в Днепре и продолжил пари с Филатовым.

Кроме того Зеленский поздравил жителей Днепра с Днем города. Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Зеленский призвал днепрян во время любого празднования помнить о защитниках Украины.

«Я хочу пожелать вам всем счастья, здоровья. Нам всем - прекращения этой войны, возвращения домой живыми всех наших ребят. О чем бы мы каждый раз ни говорили, что бы ни праздновали, я хотел бы, чтобы мы помнили, кто нас защищает», - сказал глава государства.

Зеленский также напомнил, что Днепропетровщина является его родиной.

«Я никогда не готовлюсь к речи, когда нахожусь в сердце Украины. А для меня, как и для каждого украинца, сердце Украины там, где живут родители, где похоронены дедушки и бабушки. Поэтому я - в сердце Украины, на Днепропетровщине», - сказал президент.

Также он принял участие в открытии турнира «Самый сильный человек Украины - 2019», который проходит в рамках празднования Дня города в Днепре.