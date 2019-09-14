Зеленский на троллейбусе проинспектировал новый мост в Днепре и продолжил пари с Филатовым (видео)

12 июля президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари о том, что реконструкцию моста закончат через два месяца. Филатов заявил, что уйдет в отставку, если Центральный мост в Днепре не отремонтируют до 14 сентября. Движение по мосту было открыто досрочно - 7 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский в троллейбусе проинспектировал отремонтированный Центральный автомобильный мост в Днепре.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства ехал в троллейбусе вместе с мэром города Борисом Филатовым.

«По мосту проехали - мост есть», - отметил Зеленский, выступая перед журналистами после поездки.

После инспекции Зеленский продолжил пари с мэром города Днепра Борисом Филатовым относительно Центрального автомобильного моста в Днепре и пообещал принять взвешенное решение после проведения экспертизы безопасности моста.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи с мэром Днепра сегодня Зеленский предоставил возможность высказаться нескольким экспертам по вопросам строительства, и некоторые из них сказали, что сомневаются в надежности конструкций.

После заслушивания мнений экспертов Филатов указал, что заключал пари с Зеленским о сроках открытия моста, а не о его качестве.

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«Есть проект. Как подтверждает главный проектант - проект выполнен. Все работы выполнены. На аварийность моста это не влияет. Мы с вами спорили, чтобы открыть мост. Мы открыли мост. Мост поехал», - отметил мэр Днепра.

Также к разговору присоединился собеседник Службы безопасности Украины, который напомнил об объявлении полицией подозрений должностным лицам мэрии и некоторым подрядчикам.

«Мы занимаемся защитой критической инфраструктуры, к которым относится указанный стратегический мост, соединяющий правый берег с левым. По нашим данным, есть скрытые дефекты», - сказал он, демонстрируя папку с документами.

Филатов с выводами о непригодности моста в эксплуатацию не согласился, однако президент предложил прекратить споры и подвести итоги.

«Мост сделан в срок, но качество моста мы сейчас не можем подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы. Я обращусь к специальной комиссии. Пусть комиссия приезжает и принимает», - сказал глава государства.

После этого Филатов и Зеленский пожали друг другу руки и договорились, что президент примет справедливое и взвешенное решение после ознакомления с выводами комиссии.

«Пари продолжается», - заявил Зеленский.

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Справка УНИАН. Центральный автомобильный мост через Днепр, соединяющий центр города Днепр с левобережной частью, был открыт в ноябре 1966 года. В 2017 году мост был закрыт на реконструкцию. Во время ремонтных работ выявлялись нарушения, связанные с подрядчиком, в связи с чем было открыто несколько уголовных дел.

12 июля под время поездки в Днепр Зеленский и Филатов заключили пари о том, что реконструкцию моста закончат через два месяца, его сдадут в эксплуатацию 14 сентября, в День города Днепр. Филатов заявил, что уйдет в отставку, если Центральный мост в Днепре не отремонтируют до 14 сентября.

Движение Центральным мостом было открыто досрочно – 7 сентября.

13 сентября правоохранители проводили обыски в помещении Днепровского горсовета в рамках расследования уголовного производства, открытого из-за выявленных нарушений во время капитального ремонта Центрального моста (ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК. Уже сообщено о подозрении 7 лицам.

По данным прокуратуры, городскому бюджету при ремонте моста было причинено 29 млн грн убытков.