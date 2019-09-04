Американец, 20 лет "исцелявший" клиентов от гомосексуализма, оказался геем

В учреждениях Маккрея Гейма "лечили" сексуальную ориентацию при помощи консультаций и религии.

Основатель одной из крупнейших в США программ для «излечения от гомосексуализма» признался, что является геем.

Об этом сообщает The Independent.

51-летний Маккрей Гейм в течение 20 лет обещал клиентам своих центров «Надежда на целостность» «свободу от гомосексуальности».

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В учреждениях «лечили» сексуальную ориентацию при помощи консультаций и религии. Такое лечение называется «терапией обращения». Сам Гейм неоднократно заявлял, что члены ЛГБТ-сообщества обречены.

Теперь владелец сети признал, что практика не работает, а только серьезно вредит.

«Я был религиозным фанатиком, который ранил людей. Они говорили, что пытались покончить с собой из-за меня и моих слов», - рассказал Гейм.

По его оценкам, за два десятилетия в сети «лечились» тысячи людей.

Гейм создал «Надежду на целостность» в 1999 году. Следует отметить, что он не первый глава организации, практикующей подобную терапию, признавшийся в своей гомосексуальности.

«Терапия обращения» запрещена в 18 штатах США.

Как сообщал УНИАН, президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что раньше был "немного геем", но затем "вылечился" от гомосексуальности.