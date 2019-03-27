В Индонезии из моральных соображений статуям русалок прикрыли голую грудь топами (фото)

Русалки с голой грудью стояли в парке Ancol Dreamland в Джакарте последние 15 лет, поэтому решение их прикрыть многих привело в изумление.

Индонезийский парк развлечений надел на статуи русалок с открытой грудью золотистые топы. Администрация парка пояснила, что таким образом защищает традиционные восточные ценности.

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Русалки с голой грудью стояли в парке Ancol Dreamland в Джакарте последние 15 лет, поэтому решение их прикрыть многих привело в изумление. Кто-то предположил, что администрация поддалась давлению внешних сил, передает Би-би-си.

Но управляющие парком пояснили, что решили закрыть грудя статуям еще год назад. "Это решение менеджмента, никакого давления извне не было, - сказала представитель парка Рика Лестари. - Мы находимся в процессе переформатирования в семейный парк развлечений", - добавила она.

Автор скульптур Долороса Синага в беседе с Индонезийской службой Би-би-си сказала, что администрация парка лишила посетителей возможности любоваться красотой искусства. "Нас статуи не беспокоили. Странно видеть, что искусство так прикрывают", - сказала Нанда Джулинда, пришедшая в парк со своими детьми.

"Парк недалеко от пляжа. Здесь русалки, а русалка не стала бы так закрываться", - говорит посетитель Тофик Фики.

В прошлом статуи не раз становились причиной недовольства консервативной публики.