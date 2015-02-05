В Алма-Ате за назойливость задержали 70 проституток

С начала 2015 года в Турксибском районе (промышленная зона на севере города) Алма-Аты задержали 70 проституток за приставание к людям в общественных местах. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел.

Задержания в основном были проведены на оживленном проспекте Сейфуллина. Одна из женщин — гражданка Киргизии — впоследствии была выдворена за пределы Казахстана.

В департаменте отметили, что до вступления в силу новой редакции административного кодекса полиция могла лишь задерживать проституток для установления личности и профилактической беседы.

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С 2015 года в Казахстане вступило в силу новое положение Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающее наказание за «приставания в общественных местах» в виде штрафа в размере пяти минимальных расчетных показателей (один МРП эквивалентен 1982 тенге / около 610 рублей). За повторное нарушение — штраф в 10 МРП и административный арест сроком в пять суток. Иностранцев при этом могут выдворить из Казахстана на срок до пяти лет.

В середине января ДВД Астаны также сообщал о десятках людей (в основном, попрошаек), арестованных за такого рода правонарушения.