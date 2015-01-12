В Казахстане навязчивых таксистов будут штрафовать как попрошаек

Особо назойливых таксистов в Казахстане, которые активно предлагают свои услуги потенциальным клиентам, теперь будут штрафовать.

Об этом на брифинге заявил председатель Комитета административной полиции МВД Казахстана Игорь Лепеха, передает Tengri News.

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Теперь водители, навязывающие свои услуги прохожим, к примеру в аэропорту или на вокзале, подпадают под статью 449 КоАП "Приставание в общественных местах".

"Достаточно будет снять их на камеру мобильного телефона и отправить видео в полицию. За первое нарушение им грозит 5 МРП, за повторное - 10 МРП и пять суток ареста", - говорится в сообщении.

Отметим, что также под эту статью подпадают попрошайки, люди, предлагающие интимные услуги либо какие-то товары.