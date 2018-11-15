Коты vs охрана: в сети следят за "войной" пушистиков, которых не пускают в музей (видео)

Похоже, прославились не только коты, но и сам музей.

Тысячи пользователей интернета следят за судьбой двух японских котов, которые пытаются попасть в музей уже два года.

Но их останавливает охранник. Как противостояние мурчиков и охраны повлияло на репутацию музея, узнали журналисты.

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Видео, на которых охранник останавливает котиков, работники музея разместили в интернете. После этого мнения пользователей сети разделились: кто-то завидует охраннику, а кто-то - поддерживает котиков.

Про этих животных уже даже нарисовали мультик, а фото с ними уже стали вирусными.

Ранее в Стамбуле бездомная кошка залезла на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show.