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Коты vs охрана: в сети следят за "войной" пушистиков, которых не пускают в музей (видео)

11:57, 15 ноября 2018
Курьёзы
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Но их останавливает охранник. Как противостояние мурчиков и охраны повлияло на репутацию музея, узнали журналисты.

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Видео, на которых охранник останавливает котиков, работники музея разместили в интернете. После этого мнения пользователей сети разделились: кто-то завидует охраннику, а кто-то - поддерживает котиков.

Про этих животных уже даже нарисовали мультик, а фото с ними уже стали вирусными.

Ранее в Стамбуле бездомная кошка залезла на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show.

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Теги: #музей#коты